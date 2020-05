Bis März lief es sehr gut. Bis März spielte die Schauburg 30, 40 Mal im Monat, hatte ein Auslastung von 95 Prozent, nun bastelt man dort an einem Hygienekonzept, das "fast fertig ist". Die Intendantin Andrea Gronemeyer stellte die Pläne vor, einen Tag vor der Ankündigung der hohen Politik, von 15. Juni an dürften wieder 50 Menschen eine Theateraufführung besuchen. Das Raumkonzept der Schauburg ging bisher sogar von 60 bis 80 Zuschauern statt der üblichen 200 aus, da trotz sorgfältiger Distanzwahrung manche näher beisammen sitzen könnten - ins Jugendtheater kommen viele Familien.

Gronemeyers Vorhaben sieht nun vor, einige der bestehenden Inszenierungen coronatauglich zu machen, um dann im Laufe des Juni wieder das spielen zu können, was von der Bühnensituation halt möglich ist. "Unser Publikum ist so gar nicht gerne zu Hause eingesperrt", meint sie und verweist auf die Onlineaktivitäten der vergangenen Wochen. Aber die sind ja auch nur etwas für daheim. Gleichzeitig betont sie, dass Theater nun einmal Lebensrealitäten widerspiegele, welche nun eben vom Virus und dessen Folgen bestimmt sind. Und, so glaubt Gronemeyer, noch lange bestimmt sein werden.

Die beiden ersten Produktionen der kommenden Saison werden nun also streng nach Coronatauglichkeit entworfen und geprobt. Anfang Oktober soll "Apfelwald" herauskommen, ein Bildertheater ohne Worte in einer surrealen Traumwelt. Darauf folgt "King A" von Inèz Derksen, ein Jugendtheaterritterklassiker, zu dem man sich denken könnte, Ritter tragen Helm, Visier und Ähnliches, die haben den Mundschutz also ihrer Natur gemäß dabei. Parallel dazu werde Musiktheater für Ein- bis Dreijährige geprobt; Johannes Schmid will in "Eisbachwelle" "die ganze Komplexität der Stadtgesellschaft in einen Krimi verpacken", "Ein deutsches Mädchen" thematisiere Aussteiger aus der Neonaziszene. Und auch die partizipativen Labore, derzeit ins Netz verbannt, werden wieder in Erscheinung treten, mit Horváths "Jugend ohne Gott". Daneben strebt Gronemeyer eine engere Zusammenarbeit mit den Kammerspielen an.