15 000 Euro vom Kunstministerium gehen an die Jazzclubs Augsburg und Regensburg sowie die Unterfahrt München für ihre herausragende Programmarbeit.

Erstmals hat der Freistaat Bayern drei Jazzclubs für ihre herausragende Programmarbeit ausgezeichnet. "Engagierte Veranstalter haben gerade auch in Pandemiezeiten den Jazz in Bayern zum Klingen gebracht. Bayerns vielfältige Jazzszene wäre ohne Jazzclubs wie diese nicht denkbar", erklärte Kunstminister Markus Blume bei der Vergabe der insgesamt 15000 Euro an die Münchner Unterfahrt, den Jazzclub Augsburg und den Jazzclub Regensburg. Sie waren von einer Fach-Jury wegen ihrer innovativen Livestream-Konzerte, die auch im Lockdown bezahlte Auftrittsmöglichkeiten schufen (München), wegen ihres vielseitigen Angebots (Augsburg) und ihrer Konzentration auf bayerische Künstler (Regensburg) ausgewählt worden. Für diese weiterlaufende Programm-Förderung können sich Clubs künftig bewerben.