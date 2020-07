Von Antje Weber

Nora Gomringer wollte sich mit den Zwanzigerjahren beschäftigen, wollte Visionen für die Zukunft entwerfen - doch das ist nun erst einmal Vergangenheit. Das Motto "2020 - Vom Leben in der Zukunft" ihres Forum:Autoren beim Literaturfest ist leider durch die Corona-Pandemie von den Problemen der Gegenwart eingeholt worden: Das elfte Forum:Autoren wird dieses Jahr entfallen, ebenso das übliche spezielle Festprogramm im Literaturhaus. Das Literaturfest wird damit in einer sehr reduzierten Form vom 11. bis 29. November stattfinden: Nur die Münchner Bücherschau im Gasteig soll es geben, allerdings auch in einer veränderten, an die Umstände angepassten Form.

Es ist eine traurige Mitteilung, die von den Veranstaltern des Literaturfests - der Stiftung Literaturhaus, dem Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und dem Kulturreferat - am Montag an die Öffentlichkeit ging. Die üblichen Veranstaltungen "mit internationalen Gästen vor großem Publikum" seien dieses Jahr nur eingeschränkt oder überhaupt nicht zu realisieren, heißt es darin. "Im Moment, und aller Voraussicht nach auch im Herbst, würden die Beschränkungen durch die Hygiene-Konzepte allen Spielraum zunichtemachen", so Literaturfest-Geschäftsführerin Tanja Graf. Ein "Dialog der Künste" von Literatur und Musik, Tanz, Mode und neuen Medien, den die Lyrikerin Nora Gomringer geplant hatte, wäre unter diesen Umständen schwierig geworden: "Wir hoffen nun und bauen darauf, dass dies im kommenden Jahr anders sein wird!" Dann soll Gomringers Forum eine neue Chance bekommen; es soll nicht gecancelt, sondern verschoben werden.

Hätte man es in diesem Jahr mit hybriden Veranstaltungen retten können? Nicht mit Sicherheit. Denn von den emotionalen Aspekten eines Festivals mit Live-Flair einmal ganz abgesehen: Das Literaturhaus, das coronabedingt unter großen finanziellen Einbußen leidet, hat leider auch keine Planungssicherheit, was die teure Studio-Technik angeht. Die Kooperation mit mehreren Technikfirmen ermöglicht zwar derzeit sowohl analoge als auch gestreamte Veranstaltungen in hervorragender Qualität, ist jedoch nur bis Ende Oktober verbindlich vereinbart. Wie es danach weitergehe, sei noch ungewiss, so Literaturhaus-Sprecherin Marion Bösker-von Paucker.

Auf hybride Formate setzt man dagegen bei der 61. Münchner Bücherschau im Gasteig. Man wolle sowohl die Buchausstellung als auch Begleitveranstaltungen durchführen, so Michael Then vom Börsenverein, und mit einer parallel entwickelten "digitalen Bücherschau" möglichst viele Interessierte erreichen, auch wenn weniger Teilnehmer vor Ort Einlass finden sollten. Immerhin, diese Pläne sind ein Lichtblick für Buchliebhaber, die sich angesichts eines insgesamt arg geschrumpften Fests in diesem Jahr allerdings sehr bescheiden müssen. Hoffentlich nicht dauerhaft - denn das wären wirklich furchterregende Zukunftsvisionen für die Verlags- und Literaturstadt München.