7. November 2018, 18:49 Uhr Programm Reiche Einblicke

Vorträge in Burgen, Schlössern, Gärten und Parks

Zum 100. Jubiläum lädt die Bayerische Schlösserverwaltung bis 20. November an zahlreichen Standorten im Freistaat zu Sonderveranstaltungen ein. Dabei geben Gärtner, Kastellane, Museumskuratoren, Bauingenieure, Verwaltungsangestellte und Restauratoren bei Vorträgen und auf Rundgängen Einblicke in ihre Arbeit, führen durch Burgen und Schlösser, Gärten und Parks. Eine gute Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Mitarbeiter von Schloss Neuburg führen beispielsweise dorthin, wohin der Besucher normalerweise nicht kommt: durch die Keller und auf die Dachböden. Oder ein Kastellan zeigt am Beispiel von Prunn, wie eine Burg winterfest gemacht wird. Konservatoren erläutern, worauf es bei historischen Baudenkmälern in Sachen Klima, Licht und Schadstoffe ankommt. Und vor welchen Herausforderungen die Schlösserverwaltung bei der Erhaltung eines Unesco-Weltkulturerbes steht, erfahren die Besucher in der Residenz in Würzburg.

Daneben gibt es Sonderveranstaltungen wie die "Von weinenden Bräuten, wirbelnden Derwischen und wuchtigen Müttern", bei der man humorvollen Anekdoten und skurrilen Geschichten aus mehreren Jahrzehnten der Vermietung von Hochzeitslokalitäten in der Residenz in Bamberg lauschen kann. Kinder lernen bei dem Workshop "Bitte nicht berühren!" in Schloss Linderhof, warum man in einem Schloss nichts anfassen sollte und warum ein behutsamer Umgang mit alten und wertvollen Gegenständen so wichtig ist.

Ausführliche Informationen über das Jubiläumsprogramm gibt es auf der Website www.schloesser.bayern.de.