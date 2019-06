17. Juni 2019, 18:34 Uhr Programm "Peng!" und mehr

Nach 2015 und 2017 wird das Comicfestival nun auch in diesem Jahr seinen Mittelpunkt in der Alten Kongresshalle auf der Theresienhöhe haben. Unter dem Dach des Gebäudes aus den Fünfzigerjahren präsentieren sich von Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 23. Juni, Comicverlage aus dem In- und Ausland sowie viele Zeichner. Offenbar hat die Münchner Comicgemeinde nach etlichen anderen Veranstaltungsorten (etwa die Praterinsel, das Künstlerhaus und das Alte Rathaus) nun endlich einen Platz gefunden, an dem sich Gäste und Publikum gleichermaßen wohlfühlen. Offiziell eröffnet wird das Festival dort bereits am Mittwochabend um 19 Uhr. Bei dieser Gelegenheit erhält der scheidende Kulturreferent Hans-Georg Küppers den Festivalpreis für "besondere Leistungen um die Münchener Comic-Szene". Diese Ehrung ist wohl auch als Appell an seine Nachfolge gedacht. Am Samstagabend, 21 Uhr, bekommt Matthias Schultheiss ("Die Haie von Lagos") den Peng!-Preis für sein Lebenswerk. Unter anderem von ihm, von Olivia Vieweg ("Endzeit") und dem Spanier Kiko Da Silva ("Im Schatten der schwebenden Steine") sind Originalzeichnungen im Ausstellungstrakt zu sehen. Wie gewohnt verteilen sich die Ausstellungen auch auf andere Orte. Eine gute Übersicht über das Gesamtprogramm gibt es unter www.comicfestival-muenchen.de. Öffnungszeiten: Donnerstag, 12 bis 19 Uhr, sonst von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr.