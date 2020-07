Ganz soll es nicht ausfallen, das "Orff Festival Andechs - Ammersee 2020". Vier einstündige Konzerte und ein Kabarettprogramm mit Andreas Rebers haben die Veranstalter zusammengestellt, um auch in diesem Jahr präsent zu sein. Für das Florian-Stadl im Kloster Andechs haben sie ein Konzept erarbeitet und so werden am Samstag, 25. Juli, um 15 und um 19 Uhr Sonaten für Cello (Hendrik Blumenroth) und Klavier (Margarita Oganesjan) von Beethoven und Cesar Franck sowie Carl Orffs "Gassenhauer" zu hören sein. Der Sonntag, 26. Juli, ist mit zwei Konzerten Beethoven gewidmet, interpretiert vom Henschel Quartett, Margarita Oganesjan und Lika Bibileishvili (Piano) und Lioba Braun (Sopran). Abschließend tritt Kabarettist Andreas Rebers auf.

Orff Festival Andechs - Ammersee, Sa./So., 25./26. Juli, www.orff-festival.com