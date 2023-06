Wer dieses Wochenende keine Lust auf den ersten Tollwood-Andrang und es lieber ein wenig traditioneller hat, kann sich für das Stadtgründungsfest zu Münchens 865. Geburtstag entscheiden. Am Samstag und Sonntag wird zwischen Rindermarkt und Odeonsplatz wieder musiziert, gefeiert und getanzt.

Den Startschuss geben am Samstag um 10.30 Uhr die Oktoberfest Musikanten auf der Hauptbühne am Marienplatz. Auf das Glockenspiel am Ratshausturm folgt die offizielle Fest-Eröffnung durch Oberbürgermeister Dieter Reiter, die Münchner Stadtwache und die Böllerschützen. Das langjährige Münchner Kindl Veronika Ostler wird verabschiedet und ein neues begrüßt. Soweit die bewährte Anfangszeremonie.

Auf der Hauptbühne geht es weiter mit dem Moriskentanz, bevor um 13 Uhr Kopfeck mit ihren "bairischen Gschicht'n" Wirtshausmusik im Pop-Gewand präsentieren. Um 15 Uhr greift Oberbürgermeister Reiter persönlich zur Gitarre und gibt mit der Paul Daly Band irischen Folk zum Besten. Um 16.30 und 18.30 Uhr spielen zuerst Groove Department und dann Funkzahn Funk der Siebzigerjahre und von heute. Den Abschluss machen San2 & His Soul Patrol um 20.30 Uhr mit Soul.

Derweil herrscht auf den Straßen das ganze Wochenende lang buntes Treiben - ja sogar Hippie-mäßig geht es zu: Passend zum diesjährigen Motto "Mit Blumen und Trompeten" sind im Rahmen des aktuell laufenden "Flower Power Festival" Pop-up-Gärten am Marienplatz und am Rindermarkt zu bestaunen. Für Kinder gibt es in der "grünen Oase" am Marienplatz ein Bastelprogramm. Auf dem Wittelsbacher Platz steht ein Riesenrad, von dem aus man die Stadt überblicken kann.

Außer dem Kunsthandwerkermarkt, wo 100 oberbayerische Künstler und Handwerker Schmuck, Mode und Alltagsgegenstände anbieten, sind diesen Sommer auch die "Klinikclowns" vor Ort. Normalerweise unterhalten sie kranke Kinder im Krankenhaus, nun kann man sich von ihnen auch auf dem Marienplatz Ecke Dienerstraße ein Lächeln auf die Lippen zaubern lassen.

Während auf der Hauptbühne am Sonntag eifrig weitermusiziert wird, darf dort auch die Wiesn-Tisch-Verlosung nicht fehlen: Um 15.30 Uhr entscheidet sich, wer alles einen der 20 begehrten Tischplätze fürs Oktoberfest bekommt.

865. Münchner Stadtgeburtstag, Sa. 17. und So. 18. Juni, alle Infos auf www.muenchen.de