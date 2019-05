8. Mai 2019, 18:57 Uhr Professor für Jugendpsychiatrie "Kinder verbessern sich mit Apps deutlich"

Bei einer Tagung diskutieren Wissenschaftler, wie Spiele beim Lernen helfen können

Interview von Jakob Wetzel

Sie können nicht gut lesen, schreiben oder rechnen, und sie lernen es auch nur mit großer Mühe: Bei etwa 14 Prozent der Grundschulkinder in Deutschland wird eine Lernstörung diagnostiziert. Bundesweit arbeiten Forscher an der Online-Plattform "Londi", um die Störungen besser zu erkennen und den Kindern zu helfen. Von diesem Donnerstag an treffen sich Wissenschaftler aus dem In- und Ausland in München. Gerd Schulte-Körne ist Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Jugendpsychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und einer der Koordinatoren des Projekts. Er erklärt, was Eltern prophylaktisch tun können - und warum es auch um Gerechtigkeit geht.

SZ: In der Ankündigung der Tagung heißt es, dass es schon gute Leitlinien zur Diagnostik und zur Behandlung von Lernstörungen gebe, sie würden aber nur zögerlich umgesetzt. Wie kann das sein?

Gerd Schulte-Körne: Es gibt tatsächlich Leitlinien, die klare Hinweise geben, wie man Kindern mit den verschiedenen Entwicklungsstörungen helfen kann. Aber sie werden wenig umgesetzt. Es fehlt zum Teil wahrscheinlich an der Ausbildung der Lehrer, zum Teil aber auch an Material, dass die Schulen etwa die Tests nicht haben. Oder es fehlt die Zeit, die Kinder zu untersuchen und ihnen Förderung anzubieten.

Was kann man denn genau tun?

Das fängt früh an. Bereits in der ersten Klasse kann man sehen, ob es bei einem Kind ein Risiko gibt. Dann kann man ihm gezielt beibringen, wie es die Laute den Buchstaben zuordnet und wie es in Mathematik Kompetenzen entwickeln kann für die Relation von Menge zu Zahl. Da haben wir gute Methoden.

Können Eltern mit ihren Kindern üben?

Ja, schon. Präventiv können Eltern schon mit Kindern im Kindergartenalter zum Beispiel Sprachspiele machen, die gibt es im Buchhandel, oder über Texte reden. Eltern können ihre Kinder auch in den ersten Schuljahren unterstützen. Aber sie sollten nicht Therapeuten sein, dafür gibt es Spezialisten.

Kinder mit Lernstörungen finden bislang hauptsächlich in Einrichtungen Unterstützung wie hier dem Duden-Institut für Lerntherapie in München-Schwabing. Die Forscher möchten stattdessen eine Online-Plattform etablieren. (Foto: Stephan Rumpf)

Bei Ihrer Tagung geht es auch um Chancen und Risiken von "game-based learning", also um digitale Apps. Können Videospiele tatsächlich die Lösung sein?

Wir reden nicht von Unterhaltungsspielen, sondern über ernsthafte Spiele. Die Apps sind nur ein Medium, um die Kinder zu motivieren. Die Spielumgebung ist dabei nebensächlich, sie bietet nur den Zugang. Und mithilfe der App lässt sich außerdem erfassen, welche Fortschritte die Kinder machen. So kann man ihnen entsprechendes Feedback geben, was für die Motivation ganz wichtig ist. Oft verlieren wir die Kinder ja, weil sie frustriert sind, weil sie in den Übungen scheitern, oder weil sie einfach keine Lust mehr haben.

Wie sieht so ein ernsthaftes Spiel aus?

Genau vor dieser Frage stehen wir jetzt in Deutschland. Wir haben solche Spiele zum Beispiel zur Gedächtnisstärkung. Wir versuchen jetzt aber, Apps zunehmend auch etwa in Mathematik oder im Lese- und Rechtschreibbereich einzusetzen. Da gibt es bereits erste Daten, die zeigen: Die Kinder verbessern sich mit solchen Apps deutlich. Kurzfristig gibt es starke Effekte. Wie langfristig diese wirken, muss man sehen.

Es wird immer wieder Kritik daran laut, dass Kinder in der Grundschule erst einmal nach Gehör schreiben lernen: Diese Methode hemme eine korrekte Rechtschreibung. Teilen Sie diese Kritik?

Ja. Dieser Ansatz ist auch wissenschaftlich nicht fundiert. In der Pädagogik wird viel aus der Alltagserfahrung heraus ausprobiert, was dann erst später wissenschaftlich überprüft wird. Wir sind da sehr kritisch und fordern schon lange, dass orthografische Prinzipien früh eingeführt werden. Wir haben eine gewisse Struktur in der deutschen Schriftsprache, und die können die Kinder durchaus durch wiederholtes Schreiben erlernen.

Gerd Schulte-Körne ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der LMU. Er koordiniert das Projekt "Londi" ("Onlineplattform für Diagnostik und Intervention"). (Foto: Holger Kast/KJP)

Was wollen Sie mit der Tagung erreichen?

Das zentrale Ziel ist, besser zu verstehen, wie man gute Lernumgebungen schafft. Und wir wollen die Lernförderung viel mehr Kindern zugänglich machen. Auch Kindern aus Familien, deren Eltern nicht so betucht sind und sich die private Lernförderung nicht leisten können.

Es geht auch um Chancengerechtigkeit?

Absolut. Die Kosten für Lernförderung übernimmt ja keine Krankenkasse, die müssen bis auf wenige Ausnahmefälle die Eltern tragen. Wir setzen hier auf einen digitalen Zugang, sodass die Kinder über Smartphones oder Tablets gefördert werden können, welche ja fast allen Kindern zur Verfügung stehen. Darüber hinaus geht es darum, wie gelernt wird. Apps müssen auf wissenschaftlicher Basis aufgebaut werden, das wird auch die Tagung zeigen. Man muss weg vom Spielen, weg von Animationen, das bringt nichts. Sondern man muss gezielt auf die Erkenntnisse der Lernforschung zurückgreifen.

Die bisherigen Apps taugen wenig?

Bisher gibt es nur wenige Apps, die nach diesen Prinzipien aufgebaut sind. Da ist Deutschland ein Entwicklungsland. International tut sich da viel, aber wir haben Nachholbedarf. Wir können anderssprachige Apps ja nicht einfach übernehmen. Das geht vielleicht in Mathematik, für Deutsch aber müssen wir selbst spezifische Apps entwickeln. Deswegen haben wir Forscherinnen und Forscher aus dem In- und Ausland eingeladen. Wir brauchen Erkenntnisse, was wirklich hilft und welche Fehler man vermeiden muss.