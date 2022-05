Kurzentschlossen und ganz spontan zu den Passionsspielen nach Oberammergau? Tatsächlich ist das möglich. Und das schon vor der Premiere der 42. Spiele. Am 6., 10., 11. und 13. Mai spielt sich das Ensemble warm. Jeweils 14.30 und 20 Uhr finden sogenannte Probespiele statt, für die es Karten zu kaufen gibt - ausschließlich vor Ort in der Geschäftsstelle der Oberammergauer Passionsspiele in der Dorfstraße 3. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Die Karten sind mit Preisen zwischen 22,50 und 135 Euro auch nicht billig, aber immer noch günstiger als die regulären Tickets.