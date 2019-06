7. Juni 2019, 19:19 Uhr Leben München ist ein Lebenstraum, den man verteidigen muss

Die Stadt konnte immer schon sackarrogant, unverschämt teuer und pseudoelitär sein. Aber sie hat die Kraft, Menschen zu begeistern und zu bewegen.

Von Christian Mayer

Am ersten Juniwochenende konnte man als Münchner mal wieder das Gefühl haben, in der richtigen Stadt zu leben. Das lag einerseits am strahlenden Sommerwetter, das die Bewohner sofort zu südlicheren, fröhlicheren Menschen macht. Sie strömen dann an die Isar, an den Starnberger See, auf die nahegelegenen Berge. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf die Schotterebene da unten, wo der verschwommene Umriss einer Metropole zu erkennen ist, in der angeblich sogar Hochhäuser gebaut werden.

Das Wochenende war für die ...