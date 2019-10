Wer neben der Arbeit zusätzlich studiert, so wie an der privaten Hochschule FOM, verspricht sich häufig einen Karriereschub - und investiert tausende Euro

Einen akademischen Titel hat sie schon. Honesty Luty promovierte an der Berliner Humboldt-Universität über den Asiatischen Fähnchen-Messerfisch. Jetzt fängt die Biologin und gebürtige Indonesierin mit 38 Jahren beruflich wieder von vorne an. Seit 2014 lebt sie in München und studiert seit diesem September an der Hochschule FOM Internationales Management im Bachelorstudiengang. "Ich wollte raus aus der Forschung", sagt Luty. Und sie will eine Firma gründen. Dazu aber fehlt es ihr an Wissen über Rechts- und Steuerfragen, und sie weiß auch nicht, wie man korrekt einen Businessplan aufstellt. Luty ist als Wissenschaftlerin gründliches Arbeiten gewohnt. Ein Unternehmen aus dem Bauch heraus zu starten, das liegt ihr nicht.

Die drei Buchstaben FOM stehen für Fachhochschule für Ökonomie und Management.

Die Firmenidee beschäftigt sie schon länger. Sie will den tropischen Naturstoff Kapok in die Modebranche bringen. Mit Kapok werden Matratzen befüllt, Luty möchte schon bald damit Mäntel und Jacken wattieren. Im Moment aber besucht sie erst einmal wieder Vorlesungen und Seminare. Auch weil sie sich Kontakte erhofft, die ihr als neue Münchnerin noch fehlen. Ohne ein Netzwerk gehe es in der Geschäftswelt nicht, weiß sie.

Die drei Buchstaben FOM stehen für Fachhochschule für Ökonomie und Management, eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit berufsbegleitenden Studiengängen. Der Schwerpunkt liegt auf Wirtschaftswissenschaften, aber auch IT-Management, Elektrotechnik und Maschinenbau kann man belegen. Mehr als 40 Studiengänge stehen bundesweit zur Auswahl. Verwaltung und Hauptsitz sind in Essen. Dort startete 1994 der erste Jahrgang mit gerade mal 149 Studierenden. Heute sind es insgesamt mehr als 55 000. Die FOM ist damit die größte private Hochschule Deutschlands. Inzwischen gibt es 30 Standorte, zuletzt kam einer in Wien dazu. Träger ist die gemeinnützige Stiftung Bildungscentrum der Wirtschaft (BCW), ihr Geschäftsführer Klaus Dieter Braun ist auch Mitglied der Geschäftsführung der FOM.

Durchschnittlich verbringen die FOM-Studenten neun Stunden pro Woche an der Hochschule.

Die Stundenpläne sind so konzipiert, dass die Studierenden am Abend und am Wochenende kommen können, Kurse am Vormittag gibt es aber auch. Durchschnittlich verbringt jeder neun Stunden pro Woche an der Hochschule, deren Hauptgebäude in München an der Arnulfstraße, unweit des Hauptbahnhofs liegt.

Die meisten Studierenden hier arbeiten tagsüber, viele Vollzeit, und klappen nach Feierabend noch mal Bücher und Laptop auf. Wer verhindert ist, kann die Unterlagen online abrufen und nacharbeiten. Eine Anwesenheitspflicht gibt es nicht. Praxis und Theorie zu verzahnen, ist ein wesentlicher Aspekt der Ausbildung hier. Zumindest etwas Berufserfahrung gehört deshalb zur Voraussetzung für die Zulassung. Die Unternehmensberatung McKinsey hat die FOM als "Aufsteiger-Hochschule" bezeichnet. Kaum ein Student kommt direkt von der Schule, weshalb das durchschnittliche Alter in den Bachelorstudiengängen bei 25 Jahren liegt. Nur etwa 15 Prozent werfen ohne Abschluss das Handtuch. Die Studentenschaft ist weniger homogen als an einer staatlichen Universität. Vorbildung und Erwartung der Studenten sind unterschiedlich, jeder Teilnehmer bringt seine individuelle Basis mit: Abitur, Fachabitur, eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens drei Berufsjahre oder gar eine Promotion, so wie Honesty Luty. Ihr wurden dafür zwei Module erlassen. Dass sie wissenschaftlich arbeiten kann, hat sie schon bewiesen.

Nach Feierabend, wenn es schon dunkel ist, heißt es für die FOM-Studenten: Bei der Vorlesung aufpassen.

Studieren an einer FOM ist allerdings kostspielig. Auf den ersten Blick erscheinen die Gebühren pro Semester nicht allzu hoch, aber bis zum Bachelor oder Master kommt doch eine erhebliche Summe zusammen. Von diesem Wintersemester an kann man beispielsweise in München berufsbegleitend Informatik studieren. Der Bachelor-Abschluss wird nach sieben Semestern 15 960 Euro verschlungen haben, rechnet die Hochschule auf ihrer Homepage vor. Bis zum Bachelor in Sozialer Arbeit fallen 12 390 Euro an, zahlbar in 42 Monatsraten à 295 Euro oder 14 vierteljährlichen Raten à 885 Euro. Wer das bezahlen kann, wird in der Regel aufgenommen, sofern er die formalen Kriterien erfüllt. Eine Zulassungsbeschränkung gibt es nicht.

Bezahltes Wissen Wissen auf akademischem Niveau bieten in München viele private Institutionen an. Manche sind staatlich anerkannt, aber nicht alle. Im Vergleich zu den Universitäten müssen Studenten teilweise etliche tausend Euro zahlen bis zu einem Abschluss. Kleine Gruppen und individuelle Betreuung sind die Vorteile eines Studiums an einer privaten Einrichtung. Die Hochschule Fresenius etwa bietet Bachelor-Studiengänge gleich nach dem Abitur als Vollzeitstudium an. Dort kann man beispielsweise Wirtschaft, Management, Mediendesign oder Tourismus studieren. Die Hochschule ist in München und in acht weiteren Städten zu finden. Auch die Macromedia Akademie hat neben dem Campus in München noch andere Standorte. Einen Bachelor-Studiengang gebe es an der Isar schon für unter 700 Euro monatlich, wirbt die Akademie auf ihrer Webseite. Die wohl günstigste Möglichkeit neben dem Beruf seinen Bachelor oder Master zu machen, ist das Weiterbildungszentrum der Hochschule München (WBZ). Wie alle anderen Ausbildungsorte, informiert das WBZ auf ihrer Internetseite. bub

7000 Studenten zählt die Münchner FOM derzeit. Begonnen hat man hier im Gründungsjahr 2002 mit 67. "Wir mieten jeden Tisch und Stuhl an, um niemanden ablehnen zu müssen", sagt Geschäftsleiter der Münchner FOM, Oliver Dorn.

Wer hier studiert, dem komme es nicht so sehr auf den Titel an, sagt Roland Vogt aus seiner Erfahrung als Lehrender. "Die Studenten wollen etwas für ihr Leben beziehungsweise Arbeitsleben mitnehmen." Seit drei Jahren ist er Professor für Business Administration. Er lehrt auch an der Münchner Hochschule für angewandte Wissenschaften, kann also Vergleiche ziehen. Die Leistungsbereitschaft der FOM-Studenten sei enorm hoch, sagt er. Deshalb mache es viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Vom Austausch über Berufserfahrungen profitierten alle, auch er. Die meisten seien sehr belastbar, sagt Vogt, und bringen Arbeit und Studium gut unter einen Hut.

Das bestätigt auch Guy Katz, Professor für Betriebswirtschaftslehre. Er selbst fühle sich herausgefordert, seine Abendkurse so zu gestalten, dass die Leute von 18 bis 21.15 Uhr aufmerksam bleiben. Er betrachte sich nicht als Professor im klassischen Sinne, vielmehr versteht er sich auch als Tutor und Coach. Dass Lehre starr und unnahbar sein kann, hat er an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) erlebt, wo er selbst studiert hat. Er kennt die oft spärliche Ausstattung der ehrwürdigen, aber alten Münchner Universität. "Kein Vergleich", sagt er. An der FOM gibt es selbstverständlich Wlan-Anschluss und genug Steckdosen für die mitgebrachten Computer. "Der Bedarf an Menschen, die ihr Wissen akademisieren wollen, sei groß", sagt Katz. In seinen Kursen seien "Top-Leute". Die könnten mit dem FOM-Master später auch an der LMU promovieren. Zum Vergleich mit den Münchner Unis sagt Dorn: "Wir sind keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung dazu."

Möglich ist auch seine Masterarbeit woanders zu schreiben, wie der FOM-Student Steven Mc Auley. Er hat gerade die Zusage von der Stanford-Universität bekommen. Sein Thema: Künstliche Intelligenz. Sein Traum: irgendwann Professor werden. Weil er schon früh sein Leben selbst finanziert hat, kam für ihn ein Vollzeitstudium nie infrage. Mit 21 gründete er ein Unternehmen und "verliebte" sich erst später in das wissenschaftliche Arbeiten.

Er habe die FOM anfangs als "günstiges Seminarprogramm" gesehen, erzählt der 30-Jährige. Jetzt ist er froh, dass er auf Mitschüler trifft, mit denen er sich austauschen kann. Aus diesem Grund wäre für ihn ein Fernstudium keine Alternative gewesen. Aber: "Man braucht viel Selbstdisziplin, ein Studium neben dem Beruf durchzuziehen."