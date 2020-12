Von Wolfgang Görl

Ludwig Thoma veröffentlicht am 25. Oktober 1904 in der Satirezeitschrift Simplicissimus ein Gedicht, das ihm jede Menge Ärger und schließlich eine sechswöchige Haftstrafe im Gefängnis Stadelheim einbringt. "An die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine" lautet der Titel des Werks, in dem Thoma, der unter dem Pseudonym Peter Schlemihl publiziert, vor keiner Grobheit zurückschreckt, um einige evangelische Moralapostel durch den Kakao zu ziehen. Über diese heißt es unter anderem: "Was wissen Sie eigentlich von der Liebe / Mit Ihrem Pastoren-Kaninchentriebe, / Sie multiplizierter Kindererzeuger, / Sie gottesseliger Bettbesteuger?"

Das ist starker Tobak, und die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Der evangelische Oberkirchenrat in Berlin zeigt Thoma wegen Beleidigung der Pastoren Friedrich Bohn und Friedrich Weber an. Die beiden Geistlichen waren Organisatoren des "Internationalen Kongresses zur Bekämpfung der unsittlichen Literatur", der im Oktober 1904 in Köln stattfand. Auf dem Kongress nahmen die Sittlichkeitswächter vor allem Satireblätter wie den Simplicissimus ins Visier, aber auch Georg Hirths in München erscheinende Kunstzeitschrift Jugend. Wie Christina Templin in ihrem Buch "Medialer Schmutz" schreibt, "wurden besonders die neue Sichtbarkeit von anstößigen Medien in der Öffentlichkeit, ihre quantitative Zunahme und die Ausbildung neuer Formate mit moralischem Gefahrenpotential beklagt". Anstößiges fanden die Kongressteilnehmer überall, sei es in Büchern, sei es auf Bildern oder Ansichtskarten, und erst recht in satirischen Publikationen, die als "Zeitschriften ekelhaftester und schlimmster Art" gebrandmarkt wurden, welche alles "Edle" und "Heilige" in den Staub zögen.

Detailansicht öffnen Die Karikatur "Verhängnisvoller Sturz" von Reznicek Ferdinand erschien 1901 in der satirischen Zeitschrift "Simplicissimus". (Foto: SZ-Photo)

Ludwig Thoma, seit 1898 Redakteur des Simplicissimus, nahm den Fehdehandschuh auf und publizierte sein Schmähgedicht, das der Zeichner Olaf Gulbransson mit einer hinterfotzigen Karikatur illustrierte. Damit werde die gesamte evangelische Geistlichkeit diffamiert, befanden die Kirchenmänner, und so steht der Dichter im Juni 1905 als Angeklagter vor dem Landgericht in Stuttgart, der Stadt, in welcher der Simplicissimus gedruckt wird. Obwohl sich die renommierten Schriftsteller Ludwig Ganghofer und Max Bernstein für ihren Kollegen einsetzen, wird Thoma zu sechs Wochen Haft verurteilt.

Als Ludwig Thoma im Oktober 1906 ins Gefängnis Stadelheim einrückt, wo er Prominentenstatus genießt und mit Zigarren begrüßt wird, dürfte an anderer Stelle in München Genugtuung herrschen. Bei den Herrschaften, die dem Satiriker den Aufenthalt im Knast gewiss gönnen, handelt es sich um die Mitglieder des "Münchner Männervereins zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit". Der Verein wurde im Mai 1906 mit dem Ziel gegründet, gegen "Schmutz und Schund" in Wort und Bild zu kämpfen. Der Historiker Roger Engelmann hat sich die alten Dokumente genauer angesehen, die Auswertung steht in seinem Aufsatz "Öffentlichkeit und Zensur", der im Begleitband zur Prinzregenten-Ausstellung im Stadtmuseum 1988 erschienen ist. Demnach verstand sich der Männerverein als überparteilich und interkonfessionell, tatsächlich aber gaben die Mitglieder der katholisch orientierten Zentrumspartei und der katholischen Kirche den Ton an. Etwa ein Viertel der Gründungsmitglieder gehörten dem katholischen Klerus an, das bayerische Zentrum war unter anderem mit mehreren Reichstagsabgeordneten sowie dem Landtagspräsidenten Georg von Orterer vertreten.

Detailansicht öffnen Der Schriftsteller Ludwig Thoma. (Foto: SZ-Photo)

Ein Jahr nach seiner Gründung zählt der Verein bereits 394 Einzelmitglieder sowie 13 korporativ beigetretene Vereinigungen mit insgesamt 51 500 Mitgliedern. Damit haben die Münchner Sittlichkeitswächter ein beachtliches politisches und gesellschaftliches Gewicht. Von Anfang an, schreibt Engelmann, "überschwemmte die Vereinigung die Behörden mit Eingaben gegen Prostitution, gegen den Verkauf von Aktfotografien und 'unsittliche' Theateraufführungen; außerdem trat sie gegen den Vertrieb von 'sexuellen Bedarfsartikeln' und gegen 'jugendgefährdende' Auslagen in der Nähe von Schulen auf". Mitglieder des Männervereins inspizieren Schaufenster und Auslagen in der Erwartung, dort sittenwidrige Objekte zu finden, auch den Versand von Katalogen, in denen womöglich Nackte und noch Schlimmeres zu sehen sind, haben sie im Blick. Diese Missions- und Schnüffelarbeit im Dienste einer christlich-fundamentalistischen Moral geht Künstlern wie Thoma gehörig auf die Nerven. Ruhiggestellt hat ihn seine Verurteilung keineswegs, kurz vor dem Antritt seiner Gefängnisstrafe wettert er öffentlich gegen den Sittlichkeitsverein: "Verpfaffen will er das Volk; die Freiheit will er uns nehmen. Auf ganz anderen als den sittlichen Gebieten."

Tatsächlich geht es auf dem Terrain, auf dem die Tugendwächter ihren Kreuzzug führen, um viel mehr als um frivole Fotos oder Theaterstücke. Es ist ein Kampffeld, auf dem die moderne, urbane Kultur und die herkömmliche, meist noch ländlich und christlich geprägte Lebensart um die Vorherrschaft ringen; es ist einer der vielen Unruheherde der Prinzregentenzeit, die, ganz im Gegensatz zur ihrem Nachruhm als bayerisches Gemütlichkeitselysium, eine Epoche des Umbruchs und sozialer Spannungen ist.

Detailansicht öffnen "Es schlägt neun Uhr, den anderen Handschuh werde ich Ihnen in Ihrer Wohnung anziehen müssen": Die Zeichnung "Neunuhr-Ladenschluß" von Ernst Heilemann aus dem "Simplicissimus". (Foto: SZ-Photo)

Der rasant verlaufende Modernisierungsprozess im wilhelminischen Deutschland erfasst auch das Werte- und Normensystem, dessen traditionelle Regeln von Schriftstellern, Theaterleuten und anderen Künstlern, aber auch von der jungen Publizistik in Frage gestellt wird. Auf der Gegenseite stehen die Kräfte der Beharrung, die, wie der Pastor Bohn auf dem Kölner Kongress, allenthalben den "Hurereigeist" walten und das deutsche Volk auf den Abgrund zusteuern sehen. Das Sexuelle, so Christina Templin, ist "um 1900 ein breit und kontrovers diskutiertes, hochexplosives öffentliches Thema".

Als der Münchner Männerverein 1906 gegründet wird, sind Sittlichkeitsvereine in anderen Regionen des Kaiserreichs schon länger aktiv. Vor allem in Großstädten, wo die Lockerung der Sitten sichtbarer ist, bringen sich Moralwächter in Stellung, um gegen den "Schmutz" in Literatur und Presse zu Felde zu ziehen. In den Anfängen allerdings hatten sie noch eine andere Stoßrichtung. So hatte der bereits 1885 in Düsseldorf gegründete "Christliche Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit" den Kampf gegen die Prostitution als oberstes Ziel in seine Satzung geschrieben. Mit der Zeit aber ging man dazu über, in Kunst und Literatur, im öffentlichen und mitunter auch privaten Leben herumzuschnüffeln, um Sittenwidriges aufzuspüren. Beispielhaft sind die Schreckensszenarien, die der evangelische Geistliche Bohn auf dem Kölner Kongress an die Wand malt: Überall, so wettert er, entwerten Schundliteraten die Ehe, während sie "Ehebruch und Dirnenwesen" mit einem Glorienschein verklären und dafür sorgen, dass "die besonnene bewusste männliche Kraft zu einer jederzeit erregbaren, unmittelbar unter der Oberfläche liegenden geschlechtlichen Reizbarkeit und Geilheit" verkommt. Mit Vorliebe nimmt man Künstler, Schriftsteller und leichtlebige Bohemiens ins Visier, und wenn dann noch Homosexuelle darunter sind, ist die moralische Entrüstung der Sittenwächter besonders groß.

Detailansicht öffnen Die von Armin Kausen herausgegebene klerikale "Allgemeine Rundschau" entrüstete sich über die moderne Kunst und Literatur. (Foto: privat)

Frontmann der Münchner Sittlichkeitsbewegung ist Armin Kausen, der Herausgeber der katholischen Wochenschrift Allgemeine Rundschau und strammer Kämpfer gegen den politischen Liberalismus sowie die moderne Kunst und Literatur. Die Kabaretts und Brettlbühnen der Stadt sind ihm ein ganz besonders schmerzhafter Dorn im Auge, und entsprechend intoniert ist eine Artikelserie in Kausens Blatt, in der einer seiner Autoren schreibt: "Großstadtmilieu, Fäulnisdunst und Pestmoder... Wie der Schlamm und Schmutz großstädtischer Gemeinheit und Verderbtheit sich admassiert, gibt zu ernsten Besorgnissen für unser Volk Anlass." Mit ähnlichen Worten werden circa 20 Jahre später die Nazi-Blätter gegen die Moderne wettern. Was die Münchner Boheme über Kausen dachte, ist bei Erich Mühsam - 1934 von den Nazis im KZ Oranienburg ermordet - nachzulesen: "Der Hass aller künstlerisch vorwärtsdrängenden Kreise in München, besonders der Bibliophilen, richtete sich mit großer Heftigkeit gegen den Herausgeber der klerikalen Allgemeinen Rundschau, einen Dr. Armin Kausen. Dieser Kausen wurde nicht müde, Schriftsteller, Künstler, Sammler, Kunsthändler, kultivierte Menschen jeder Art der Verletzung der guten Sitten zu bezichtigen. Er alarmierte Polizei und Staatsanwaltschaft unausgesetzt, um wahre Razzien gegen Schriften und Bilder zu veranstalten, die das keusche Empfinden eines Mannes beleidigten, der im Kuss der Muse selbst schon eine unzüchtige Berührung vermutet hätte."

Hier die Schwabinger Boheme mit ihrer Libertinage, dort katholische Sittenstrenge; hier Frauen wie Franziska zu Reventlow, die selbständig leben und sich diverse Liebhaber leisten, und dort Männer wie Kausen, der im Zeichen des Kreuzes die Prüderie zur Tugend erhebt und "dessen Beschäftigung es ist, seinen Mitmenschen sozusagen mit der Laterne unter die Hosentür zu leuchten" (Mühsam). Die im ganzen Kaiserreich auftretenden Konflikte zwischen der Moderne und den Beharrungskräften entfalten in München eine besondere Dynamik. Was sich in der Stadt, in der Künstler von europäischem Rang neue Wege beschreiten, im Hintergrund abspielt, beschreibt Roger Engelmann: "Auf der einen Seite stand die vorwiegend liberal geprägte Öffentlichkeit der Haupt- und Residenzstadt, in deren Schutz sich die Kultur von vielen Tabus befreien konnte, auf der anderen Seite verstärkte sich das politische Gewicht des in kultureller Hinsicht konservativen Zentrums, das mit seinem wachsenden Einfluss auf Hof und Bürokratie den Spielraum der 'Modernen' zunehmend einzuschränken versuchte."

Detailansicht öffnen Der Dramatiker Frank Wedekind geriet häufig ins Visier der Tugendwächter. (Foto: SZ-Photo)

Richtig Fahrt nahm die Sittlichkeitsdebatte bereits vor der Jahrhundertwende auf, wobei der Anlass nahezu bizarr war. Im Jahr 1891 standen in Berlin ein Zuhälter namens Gotthilf Heinze und dessen Frau, eine Prostituierte, wegen Mordes vor Gericht. Infolge der detaillierten Berichterstattung der Presse über den Fall und das dazugehörige Rotlichtmilieu wurden, forciert durch Kaiser Wilhelm II., Rufe laut, die einschlägigen Gesetze zu verschärfen. Rund acht Jahre lang debattierte der Reichstag über die inoffiziell als "Lex Heinze" titulierte Gesetzesnovelle, wobei es der katholischen Zentrumspartei gelang, die Diskussion auf schärfere Zensur von "unzüchtiger" Literatur und Kunst zu verlagern. Strafbar sein sollte dem Gesetzentwurf zufolge auch die Verbreitung von "Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, welche, ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich verletzen".

Das war so dehnbar formuliert, dass es jeden treffen konnte, insbesondere bildende Künstler und Schriftsteller, die sofort gegen das Gesetzesvorhaben Sturm liefen. Satireblätter machten sich lustig über die Prüderie, die unter anderem zur Folge hatte, dass man die nackten antiken Statuen in der Glyptothek mit Feigenblättern aus grün angestrichenem Blech bedeckte. Wirksamer als die Satire aber war der organisierte Widerstand, der von München ausging. Am 7. März 1900 verabschiedete eine Anti-Lex-Heinze-Versammlung im Bürgerbräukeller eine Protestnote an den Reichstag, in der es hieß, unter der Herrschaft eines solchen Gesetzes werde München bald aufhören, ein Mittelpunkt künstlerischen und literarischen Schaffens zu sein. Und weiter: "Die Versammlung erwartet daher, dass der Reichstag wie der Bundesrat dieses volks- und kunstfeindliche namentlich dem süddeutschen und bayerischen Wesen tief verhasste Lügengesetz mit der ihr gebührenden Brandmarkung für immer von der Bildfläche der Reichsgesetzgebung verschwinden lassen werden." Eine Woche später konstituierte sich unter der Ägide des Verlegers Georg Hirth und des Schriftstellers Max Halbe der "Goethebund zum Schutze freier Kunst und Wissenschaft", fortan ein Gegenspieler der Sittlichkeitsbewegung.

Der Protest der Künstler war insofern erfolgreich, als der Reichstag das Gesetz in stark abgeschwächter Form verabschiedete. Dennoch, so schreibt der ehemalige Stadtarchiv-Leiter Michael Stephan in einem Aufsatz über den Prozess um Georg Queris Buch "Kraftbayrisch", "blieb alles beim Alten". Weder verschwand die allgemeine Prüderie, noch verstummte die Sittlichkeitsbewegung, schon gar nicht in München, wo sie nach der Gründung des Männervereins - daneben gab es noch den "Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit" - erst richtig schlagkräftig wird. Kausen und seine Mitstreiter haben jetzt Oberwasser. Die Behörden, so Engelmann, können sich dieser "pressure group" nicht entziehen und so verstärkt sich der Zensurdruck. "Von einer liberalen Praxis der Münchner Zensurbehörde gegenüber der künstlerischen Behandlung sexueller Themen kann ab 1906 nicht mehr die Rede sein." Auch der Zensurbeirat, in dem neben anderen Sachverständigen auch Künstler sitzen, kann wenig dagegen ausrichten, zumal er nur beratende Funktion hat.

Fortan geistert die Zensur wie ein Dämon durch die Münchner Kulturszene. Regelmäßig werden das Kabarettprogramm der "Elf Scharfrichter" oder Aufführungen des "Intimen Theaters" aus "Gründen der Sittlichkeit" beanstandet. 1912 steht der Schriftsteller Georg Queri vor dem Richter, nachdem seine volkskundliche Studie "Kraftbayrisch", eine Sammlung derb-erotischer Redensarten, wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften konfisziert worden ist. Am schlimmsten aber erwischt es den Dramatiker Frank Wedekind. Fast jedes seiner Stücke fällt der Münchner Zensur zum Opfer. Ob "Die Büchse der Pandora", "Totentanz", "Schloss Wetterstein", "Lulu" oder "Simson": Keines darf in München vor 1918 aufgeführt werden - "aus Gründen des öffentlichen Anstands". Durch die ehedem weltoffene Atmosphäre der Kunststadt München zieht der eisige Hauch des Provinzialismus und der Reaktion, ein Vorbote des völkischen Geists späterer Jahre.

Ludwig Thoma, den ein Gedicht ins Gefängnis gebracht hat, nutzt die Muße, die ihm damit geschenkt wird. Hinter Gittern schreibt er ein Theaterstück, eine Komödie. "Moral" heißt sie. Ehrenwerte Bürger tummeln sich darin, die allerdings in Schwierigkeiten sind. Das Tagebuch der stadtbekannten Edelhure ist konfisziert worden, und wie es der Teufel will, stehen darin die Namen der örtlichen Ehrenmänner samt Besuchsdatum. Auffallend oft ist auch der Präsident des Sittlichkeitsvereins aufgelistet, der nun alles daransetzt, das brisante Büchlein in die Hände zu bekommen. Eine gewaltige Summe bieten er und die übrigen Honoratioren, wobei das Schweigegeld aus der Kasse des Sittlichkeitsvereins kommen soll. Welche Freude muss es für Thoma gewesen sein, als er einen der Scheinheiligen sagen lässt: "Moralisch sein, das bringe ich in meinem Zimmer allein fertig, aber das hat keinen erzieherischen Wert. Die Hauptsache ist, dass man sich öffentlich zu moralischen Grundsätzen bekennt. Das wirkt günstig auf die Familie, auf den Staat."

Raffinierter als Thoma kann man sich kaum rächen.