Das Eis glänzt im Licht der Sonne, die Kufen der Eislaufschuhe hinterlassen Spuren auf der glatten Oberfläche. Seit Ende Oktober können die Münchner im Prinzregentenstadion über das Eis gleiten oder stolpern – je nach Können. In Zukunft könnte das alles aber etwas anders aussehen. Keine Eisfläche, die immer wieder präpariert werden muss, keine Wasserpfützen, die sich an warmen Tagen am Rand der Fläche sammeln, oder ganz simpel: kein Eis.

Der Betrieb im Prinzregentenstadion wird „voraussichtlich zur Saison 2028/29“ umgestellt, heißt es von den Stadtwerken München, die das Eisstadion betreiben. Die Fläche soll künftig nicht länger aus Eis, sondern aus Plastik bestehen.

Das „Fahrgefühl“ unterscheide sich von klassischem Eis und erfordere eine „gewisse Eingewöhnung“, sagen die Stadtwerke. Wie leicht oder schwer es ist, sich an das synthetische Eis zu gewöhnen, konnten Amateure wie auch Eishockeyspieler und Eiskunstläufer im Oktober kostenlos ausprobieren. Dafür hatten die Stadtwerke eine Fläche im Außenbereich des Dantebads aufgebaut. Das Urteil fiel gemischt aus. Vor allem die Eiskunstläufer waren alles andere als glücklich mit dem Eisersatz.

„Man kann ein bisschen rumrutschen, das geht. Aber eine Sportart auszuführen, das funktioniert nicht“, sagt Roland Steenbeck, Vorsitzender des Münchner Eislauf-Vereins (MEV). Mit Pirouetten und Sprüngen ziehen Eiskunstläufer normalerweise alle Blicke auf sich, aber dafür brauche es eben die Spitze der Kufe, erklärt Steenbeck. Die werde ins Eis gerammt, um sich abzustoßen, und bei Plastik gehe das nur schlecht, ohne die Fläche zu beschädigen. Umgekehrt litten auch die Kufen der Schlittschuhe unter der ungewohnten Oberfläche. „Man bräuchte andere Schuhe mit anderen Kufen, damit man da trainieren kann“, sagt Dirk Schlegel, Geschäftsführer des Eis- und Rollsport-Clubs München (ERC).

Sollte das synthetische Eis im „Prinze“ wirklich kommen, wollen beide Vereine das Stadion, in dem ihre Mitglieder aktuell mehrmals die Woche trainieren, nicht länger anmieten. Diese Trainingsstunden würden wegfallen, mehr oder weniger ersatzlos, denn die Kapazitäten in den anderen Eissportzentren, dem Ost- und Weststadion, seien ausgelastet, sagt Steenbeck. „Faktisch wird ein Drittel unserer Mitglieder nicht mehr eislaufen können.“

Auch Schlegel rechnet mit einer zweistelligen Zahl an Austritten aus dem ERC. Wie kritisch der Eiskunstlaufverband dem synthetischen Eis gegenübersteht, ist den Stadtwerken bewusst. Dennoch habe man sich „nach intensiver Abwägung aufgrund der vielen Vorteile für synthetisches Eis entschieden“. Sie verweisen auf Energie- und Wassereinsparungen, geringere Betriebskosten und auf die Möglichkeit, auch in wärmeren Wintern eislaufen zu können.

Eislaufflächen verbrauchen viel Strom und Wasser und die Kosten steigen

Die milderen Winter lassen das Eis schmelzen und in den vergangenen Jahren auch die Saison später starten. Synthetischem Eis können die Temperaturen nichts anhaben. Die Eislaufzeit könnte daher sogar verlängert werden, argumentieren die Stadtwerke. Ein anderer Vorteil sind aus ihrer Sicht die geringeren Kosten. „Die Kälteanlage im Prinze ist seit 2001 in Betrieb“, heißt es, und das bedeute, dass bald eine Erneuerung nötig sei. Pro Saison würde diese Anlage dann etwa eine Million Kilowattstunden verbrauchen und die Eisfläche benötigt pro Saison 500 000 Liter Wasser. Das entspricht etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 300 Haushalten und der Wassermenge von über 3000 Badewannen.

Auch die zuständigen Mitarbeiter im Sportreferat machen sich Gedanken um die von ihnen betriebenen Eissportzentren Ost und West. „Die Frage der Zukunft der Eissportstätten und deren Sanierung stellt sich vor dem Hintergrund der steigenden Kosten und des Klimawandels natürlich generell“, sagt ein Sprecher. Bei ihnen gebe es aber aktuell keine Pläne, auf synthetisches Eis umzustellen.

Der MEV erkennt die steigenden Kosten ebenfalls an, aber Steenbeck macht deutlich, dass eine Plastikbahn trotzdem keine Alternative sei. „Es hat sich nicht bewährt, es funktioniert einfach nicht.“ Die Umstellung käme für den MEV daher einer Schließung gleich. Noch bleiben im Prinze aber zwei Winter mit echtem Eis, auf dem es sich springen und drehen lässt, und ob dann trotz aller Kritik tatsächlich das künstliche Eis kommt, bleibt abzuwarten.