Für viele ist der Gedanke an die Wärme einer Sauna ein Lichtblick im dunkelkalten Winter. In München gibt es acht Schwimmbäder der Stadtwerke (SWM) mit einer Saunalandschaft zur Auswahl – das neunte sollte ursprünglich im Jahr 2027 zurückkehren, doch daraus wird nichts: Die Wiedereröffnung der Sauna am Prinzregentenbad in Bogenhausen verzögert sich bis ins Jahr 2028.

Die Stadtwerke gehen davon aus, dass sie die neu errichtete Sauna dann im zweiten Quartal des Jahres in Betrieb nehmen können. Der Wiederaufbau der Saunalandschaft im Obergeschoss des Prinzregentenbads werde von der „Bauweise des Gebäudes in Verbindung mit dem Brandereignis besonders erschwert“, teilen die SWM mit.

Im August 2022 kam es zu einem Brand. Der Auslöser sei ein technischer Defekt gewesen, vermutlich an einem Saunaofen, heißt es in der Mitteilung. Damals dauerte es mehrere Stunden, bis die Feuerwehr den Brand in der Prinzregentenstraße gelöscht hatte.

Die Flammen hinterließen eine durchlöcherte Glasfassade, eine nahezu völlig ausgebrannte Saunalandschaft und einen Schaden in Millionenhöhe. Zu diesem Zeitpunkt war die Sauna bereits seit mehreren Wochen geschlossen gewesen, die Stadtwerke wollten Energie sparen.

So sah der Saunabereich vor dem Brand aus, kurz vor der Eröffnung im Jahr 2003. Foto: Stephan Rumpf

Der Whirlpool im Saunabereich vor dem Feuer. Foto: Stephan Rumpf

Auch das Freibad war an diesem Tag noch nicht geöffnet, das Feuer brach in den Morgenstunden aus. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Laut Stadtwerke musste der Innenausbau des Obergeschosses komplett zurückgebaut werden. Wände, Decken und Lüftungsanlagen mussten von Schmutz und Ruß befreit werden. Eine neue Beschichtung soll den Brandgeruch hemmen. Auch wenn die Statik des Stockwerks gesichert werden musste, habe zu keinem Zeitpunkt Einsturzgefahr bestanden, versichern die Stadtwerke auf Nachfrage. Die Tragfähigkeit des Betons sei „umfassend untersucht“ worden. „Dabei wurde insbesondere geprüft, ob die Hitzeeinwirkung zu Veränderungen der Betoneigenschaften bis in den Kern der Decke geführt hat.“ Die Betonproben hätten ergeben, dass die Decke weiterhin tragfähig sei.

Statt mit dem Wiederaufbau der neuen Saunalandschaft sind die Stadtwerke derzeit weiterhin mit dem Rückbau des Stockwerks beschäftigt. Bis zum Ende des Jahres werden die alten Bodenaufbauten und der Estrich entfernt, die Bauarbeiter entsorgen die Überreste über eine Schuttrutsche ins Freie. Die Glasfassade und das, was davon übrig ist, wird noch von einem Gerüst blickdicht verdeckt.

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Im Frühjahr 2027 will die SWM mit der Gestaltung der neuen Fassade beginnen. Dafür war eine Genehmigung des Denkmalschutzes notwendig: Der zur Straße gerichtete Gebäudeteil gehört zum Ensemble „Bogenhausen“ entlang der Prinzregentenstraße. Deshalb ist die Frage relevant, wie die neue Gebäudehülle aussehen soll. Klar ist, dass die bisherige Fassade aus Glasbausteinen nicht eins zu eins nachgebaut wird. „Ein Wiederaufbau in der ursprünglichen Form ist aufgrund heutiger Zulassungsanforderungen sowie statisch-konstruktiver Belange nicht mehr möglich“, teilen die SWM mit. Für die Nord- und Südseite ist eine neue Fassade geplant.

Ins Detail gehen die Stadtwerke bei der neuen Fassade nicht. Genauso hält man sich bei der Neugestaltung der Saunalandschaft bedeckt, dazu wollen sich die Stadtwerke erst Anfang 2027 äußern. Zuletzt war die Rede von einem größeren Tauchbecken zum Abkühlen und mehreren kleinen Saunen, die die SWM je nach Auslastung an- oder ausschalten könnten. Außerdem soll es eine Schneekabine geben, die künstlichen Schnee erzeugt. So etwas wird bereits in der Sauna der Olympia-Schwimmhalle geboten – auch wenn die Kabine dort gerade außer Betrieb ist. Die Stadtwerke haben sich für die Neugestaltung auch die Wünsche von Gästen angehört, die unter anderem mehr Tageslicht und eine bessere Aussicht angeregt hatten. Die Kosten für die Sauna haben die Stadtwerke bislang auf einen einstelligen Millionenbereich geschätzt.

In der Umgebung bietet sich bis zur geplanten Eröffnung im Jahr 2028 die Saunalandschaft im Cosimawellenbad als Alternative an. Die Stadtwerke werben mit einer Stollensauna, die bis zu 95 Grad heiß wird, und mit einem Sternenhimmel im Dampfbad.