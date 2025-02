Nur noch eine halbe Stunde bis zur Krönung. Bis die beiden Prinz und Prinzessin werden. Christian Deussen lacht nervös, seine Stimme überschlägt sich, er ruft: „Ich bin tiefenentspannt!“ Er hält eine Sektflöte in der Hand, gegen die Aufregung. „Noch ein Glas?“, fragt der Kellner. „Nein“, antwortet Christian Deussen, „ich muss noch singen.“ „Und er muss mich noch heben!“, sagt Michaela Hämmerle. Die beiden stehen im Nebenzimmer der Schlagerbar Roy. Alles ist bereit. Die Gesichter sind gepudert, das Ballkleid funkelt, der Anzug sitzt. Die Prinzessin hat ihre Antrittsrede mehrfach geübt. Der Prinz weiß ungefähr, was er sagen will. Christian Deussen atmet schwer aus und es klingt mehr wie ein Befehl, als er sagt: „Wir werden glänzen und strahlen.“

Es ist der 11. Januar 2025. Die beiden können an diesem Tag noch nicht wissen, wie schwer ihre Aufgabe wird: Glänzen und Strahlen im Frühjahr 2025. Ein Faschingsprinzenpaar hat mehr als 200 Termine, bei denen es immer darum geht, „Freude zu verbreiten“, „Lächeln in Gesichter zu zaubern“. Nur arbeitet die Welt ziemlich heftig dagegen, es ist, als habe sie sich vorgenommen, den Leuten ein gequältes, frustriertes, entsetztes Gesicht zu verpassen. Krise und Rechtsruck, Trump und Musk, Messerattacke in Aschaffenburg und Terror in München.

In unzähligen Stunden haben sich Michaela II. und Christian IV. auf ihre Aufgaben als Prinzenpaar vorbereitet. (Foto: Robert Haas)

Faschingsprinzessin zu sein, war noch nie ein leichter Job. Das ist Michaela Hämmerle, 37, bewusst. Bevor sie sich bewarb, unterhielt sie sich mit ehemaligen Prinzessinnen, begleitete ihre Vorgängerin einen Tag lang. Sie bereitet sich seit vergangenem April auf ihre Rolle vor. Jede Menge Tanztraining, Kleideranproben, Foto-Termine. Sie ist promovierte Mathematikerin, ihre Doktorarbeit hat sie über algebraische Kurven geschrieben; sie arbeitet als Business Analystin bei der Allianz. Um Prinzessin zu sein, hat sie sich acht Wochen freigenommen.

Jetzt, kurz vor der Krönung, denkt sie über die Zentrifugalkraft nach. Die nämlich könnte ihr die Krone vom Kopf wehen, wenn sie später beim Walzer eine Drehung macht oder beim Jive durch die Luft wirbelt. Aber sie hat auch schon einen Plan entwickelt, damit die Krone hält.

Der Münchner Prinz stammt aus dem Rheinland

Christian Deussen, 48, macht sich unterdessen Gedanken um seine Stimme. Er ist erkältet. Deussen ist Goldschmied und Musiker. Für die Faschingszeit hat er ein Lied geschrieben, das er später singen will. Es heißt „Beste Zeit“. Er kommt aus dem Rheinland, wuchs mit dem Karneval auf und als er gefragt wurde, ob er Faschingsprinz sein wolle, sagte er sofort zu. Neben ihm steht Janina Homann, seine beste Freundin, Agentin und Schriftführerin im Präsidium der Faschingsgesellschaft Narrhalla. Sie war 2018 Faschingsprinzessin und weiß, worauf es ankommt. Sie hat Christian Deussen ein „Prinzen-Notfallset“ zusammengestellt, darin Handtuch, Fusselrolle, Deo.

Es geht los. Der Trupp setzt sich in Bewegung, mittendrin das nervöse Faschingspaar, das strammen Schrittes in Richtung Rindermarkt läuft, wo die große Bühne aufgebaut ist. „Ein Prinzenpaar rast nicht so!“, ruft jemand aus der Faschingsgesellschaft, da bemühen Michaela Hämmerle und Christian Deussen sich, ein bisschen langsamer zu gehen, oder besser: zu schreiten.

Was macht ein Prinzenpaar aus? Das lässt sich bei der Krönungszeremonie an diesem Samstagvormittag im Januar ganz gut beobachten. Ein Prinzenpaar winkt und strahlt auch bei minus drei Grad, bei eisigem Wind und Bratwurst-Dunst in der Luft. Ein Prinzenpaar verneigt sich würdevoll, wenn es den königlichen Mantel, das Zepter, die Krone und den riesigen Stadtschlüssel überreicht bekommt. Es lacht über jeden noch so flachen Witz: „Als Mathematikerin wirst du dich nie verrechnen, wie viele Proseccos du getrunken hast!“

Bei der Inthronisation wird der Stadtschlüssel an das Faschingsprinzenpaar übergeben. (Foto: Johannes Simon)

Nachdem Michaela Hämmerle unter Applaus die Krone aufs Haar gesetzt bekommen hat, tritt sie in einem unbeobachteten Moment zur Seite und lässt sie feststecken von Tobias Essig, dem königlichen Friseur und Tänzer des Fahnenregiments. Die Zentrifugalkraft hat keine Chance, die Krone sitzt. Ein Mädchentraum wird wahr.

Michaela Hämmerle wuchs in Boos bei Memmingen auf. Sie war etwa drei Jahre alt, als sie zum ersten Mal eine Faschingsprinzessin sah: die beste Freundin ihrer Tante. Die schwebte in ihrem funkelnden Kleid neben ihrem Prinzen herein, „so schön“, dachte sich die kleine Michaela, „das will ich auch mal machen“. Sie weiß noch, wie die Prinzessin sich damals mit ihrem riesigen Reifrock in ihr winziges Auto quetschte und davonfuhr, ein Wagen voller Tüll und Glitzer.

Der offizielle Faschingsorden 2025 der Narrhalla. (Foto: Johannes Simon)

Mit 13 trat Michaela Hämmerle dem örtlichen Faschingsverein bei, tanzte jahrelang in der Garde. Mit 19 hörte sie wieder auf, sie hatte ihr Mathematik-Studium in Ulm begonnen und Fasching ist immer auch Prüfungsphase. Erst nach Studium, Promotion und Jobeinstieg hatte sie wieder Zeit für die Prinzengarde. 2019 trat sie der Narrhalla bei, sechs Jahre später nun die Krönung.

Einfach mal ausblenden, was sonst so passiert

Die Narrhalla ist der älteste Faschingsverein Münchens, bestehend seit 132 Jahren. Sie kürt das offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt München. Man kann sich die Paare auf der Internetseite der Narrhalla ansehen: Da sind Bobby I. und Elisabeth I., verträumter Blick und schimmerndes Kleid, die in den Jahren 1938 und 1939 im Amt waren, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Josef I. und Clara I., Blumenstrauß und Zahnpasta-Lächeln, 1948 das erste Paar, als man sich langsam vom Krieg wieder aufgerappelt hatte. Walter II. und Charlotte I., Riesenhut und Korsettkleid, die 1961 regierten, im Jahr des Mauerbaus. Berni I. und Margarethe I., beide in Magenta, die wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 vor allem virtuell auftraten.

Und jetzt also Michaela II. und Christian IV., der in seiner Antrittsrede sagt: „Für alle Münchner wünsche ich mir einen bunten, lebendigen, fröhlichen Fasching, in dem man einfach mal alles ausblendet, was sonst so passiert.“

Sagt sich so leicht. Die Werbung für die großen Faschingspartys geht ein bisschen unter zwischen all den Wahlplakaten, die an jeder Ecke stehen. Jörg Schönenborn aus dem ARD-Wahlstudio sagt: „Die Zuversicht im Land war kaum jemals so gering.“ Laut einer Umfrage von Infratest Dimap blicken nur zwölf Prozent der Befragten zuversichtlich in die Zukunft, 83 Prozent sind beunruhigt, der Rest weiß nicht recht. Was kann ein Faschingsprinzenpaar da ausrichten? Freude verbreiten per königlichem Erlass – wie soll das gehen?

Michaela Hämmerle und Christian Deussen sind jeden Tag als Prinzenpaar unterwegs. Mit anderen Helfern verteilen sie 1008 Krapfen bei der Münchner Tafel. Sie fahren von Firmenfeiern zu Kirchen und von Gala-Abenden zu Partys von befreundeten Faschingsvereinen. Christian Deussen singt jeden Tag mehrmals seinen Song. Darin heißt es: „Keiner denkt heut mehr an morgen – also bye, bye, liebe Sorgen.“

Prinz und Prinzessin im Kindergarten „Am Weiher“ inAying, wo sie mit fröhlichen Kindern tanzen. (Foto: Claus Schunk)

Eine der vielen Traditionen des Faschingsvereins Narrhalla ist, dass das Prinzenpaar während seiner Amtszeit in einer Suite im Bayerischen Hof wohnt. Den Verein und das Luxushotel verbindet eine lange Geschichte, 1908 kam im Bayerischen Hof die Idee auf, „Narrhalla“ zu nennen, was vorher nur „Carnevalsgesellschaft“ hieß. Auch Michaela Hämmerle und Christian Deussen ziehen in die Prinzensuite ein. Es gibt ein Foto davon, wie sie bäuchlings auf dem cremefarbenen Boxspringbett posieren. Die Suite hat mehrere Schlafzimmer. Die beiden sind kein Paar, Christian Deussen ist single, Michaela Hämmerle hat einen Freund, aber der wollte kein Faschingsprinz sein.

Das Prinzenpaar wohnt schon eine Weile im Bayerischen Hof, da werden die Sicherheitsmänner immer mehr, Zimmer werden umgeräumt, die Stimmung ist angespannt. Die Münchner Sicherheitskonferenz steht vor der Tür, die auch schon eine recht lange Geschichte mit dem Bayerischen Hof verbindet. US-Vizepräsident J.D. Vance wird kommen und herumpöbeln. Steinmeier, Scholz, Baerbock und Selenskij werden versuchen, dagegenzuhalten. Klar, dass sich nicht einfach das Faschingsprinzenpaar zu ihnen in den Aufzug stellen kann. Oder kurz am Buffet durchquetschen, für eine Scheibe Roastbeef. Michaela Hämmerle und Christian Deussen ziehen für fünf Tage aus der Prinzensuite aus, das ist lang so abgesprochen.

Alle großen Faschingsveranstaltungen sind abgesagt

Und dann kommt der 13. Februar. Michaela Hämmerle und Christian Deussen sind gerade bei einem Fotoshooting in Tracht, da bekommen sie mit, dass es einen Anschlag gab. Ein Mann ist mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren, 39 Menschen werden verletzt, eine Frau und ihr Kind sterben später. Die Stadt München sagt die großen Faschingsveranstaltungen ab. Eine Sprecherin des Kommunalreferats teilt mit: „Es ist unvorstellbar, unbeschwert auf dem Viktualienmarkt Fasching zu feiern.“ Narrhalla-Präsident Günther Grauer nimmt ein Video im schwarzen Hemd auf und kündigt an, dass der Faschingsumzug entfällt, der kurz später geplant war.

Tage wie Blei. Tage, in denen Michaela Hämmerle und Christian Deussen lernen, wie Krisenkommunikation geht. 800 Kilo Bonbons, Lollies und Popcorn hat der Faschingsverein übrig. Anstatt durch die Stadt zu fahren und sich feiern zu lassen, nehmen Hämmerle und Deussen ein Instagram-Video auf. Sie haben die Süßigkeiten in große Taschen gepackt, die an die Kinderhilfe, Krankenhäuser, Hospize und Behinderteneinrichtungen verteilt werden. In Ballkleid und Anzug filmen sie sich in einem Münchner Innenhof, wie sie eine Polonaise mit ein paar Helfern veranstalten, jeder eine große Tasche in der Hand. „#FaschinghatHerz“

Musik, Tanz und Freude im Seniorenzentrum. (Foto: Claus Schunk)

Wie verhält man sich als Faschingspaar, wenn die Welt zum Heulen einlädt? Sagt man alles ab, aus Respekt? Oder braucht es gerade jetzt ein bisschen Ablenkung? Michaela Hämmerle und Christian Deussen haben rund 150 Termine in Kindergärten und sozialen Einrichtungen, in Tagesstätten und Seniorenheimen. Die Kinder freuen sich seit Wochen auf den königlichen Besuch. Sie haben gebastelt, gemalt, alles dekoriert. Manche haben selbst eine Show einstudiert, die sie dem Prinzenpaar zeigen möchten. Michaela Hämmerle sagt: „Wir lassen uns den Fasching nicht nehmen.“

Wer einen Tag lang mit ihr und Christian Deussen unterwegs ist, sieht, dass es nicht nur Kitsch ist, wenn sie vom „Freude verbreiten“ sprechen. Im Seniorenheim schunkeln die Herren im Rollstuhl. Eine Dame springt von ihrem Polsterstuhl auf und tanzt mit. Menschen, die schon Vieles in ihrem Leben vergessen haben, freuen sich, dass der Text vom „Schneewalzer“ noch immer wunderbar sitzt. Und darum geht es doch im Fasching, eine kleine Auszeit vom Alltag, von der grauen Welt draußen.

Ein Vormittag Ende Februar im „Kindergarten am Weiher“ in Aying. „Seid ihr aufgeregt?“, fragt die Kindergärtnerin. „Jaaa“, brüllen 65 verkleidete Kinder. Es sind jede Menge Prinzessinnen darunter, aber auch Piratinnen, Astronauten, Feuerwehrler, ein Gespenst und ein Einhorn. Dann kommen Michaela Hämmerle und Christian Deussen herein, die Kinder sind voller Ehrfurcht vor dem hohen Besuch.

Ihr Programm ist hier ein anderes: Kein „Schneewalzer“, sondern „Ententanz“, „Fliegerlied“ und „Gorilla mit der Sonnenbrille“. Es dauert nicht lang, schon hüpfen die Kinder auf und ab, tanzen mit, machen eine Polonaise. Nur zwei Astronauten und das Einhorn haben einen schlechten Tag und bleiben sitzen. Christian Deussen bekommt einen Waschlappen gereicht, so wild ist die Party im Kindergarten.

Die kleinen Prinzessinnen tanzen ganz nah zu Michaela Hämmerle ran, hoffen, dass ein bisschen „Prinzessinnenstaub“ zu ihnen rüberfliegt. Vielleicht wird eine von ihnen in 20, 30 Jahren auch mal Faschingsprinzessin sein. Vielleicht wird sie auch antreten, um „Freude zu verbreiten“, „Lächeln in Gesichter zu zaubern“. Hoffentlich ist der Job bis dahin ein leichterer geworden.