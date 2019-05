3. Mai 2019, 19:20 Uhr Kunstaktion Prinz Charles und die Sturztauben

Die Kunstaktion am Max-Joseph-Platz findet nun in anderer Form statt.

Die Künstlerin Christiane Huber wollte syrische Tauben am Max-Joseph-Platz aufsteigen lassen - doch es gibt Sicherheitsbedenken. Und Blasmusik.

Interview von Julian Hans

Die Künstlerin Christiane Huber wollte über dem Max-Joseph-Platz syrische Sturztauben fliegen lassen, Autoren aus Syrien sollten dazu Gedichte lesen. Doch dann gab es Sicherheitsbedenken wegen des Besuches von Prinz Charles am kommenden Donnerstag, 9. Mai. Die konnten inzwischen ausgeräumt werden, die Tauben bleiben aber trotzdem am Boden.

SZ: Frau Huber, wie sind sich der britische Thronfolger und die syrischen Tauben in die Quere gekommen?

Christiane Huber: Als Teil der Veranstaltungsreihe "1918 | 2018 - Was ist Demokratie?" habe ich eine Lesung mit Installation konzipiert, um an den Krieg in Syrien zu erinnern. Ich habe überlegt, was uns noch mit Syrern verbindet, um nicht immer eine Flüchtlingsgeschichte zu erzählen. Die Syrer lieben Tauben. Es heißt, jede Stadt habe vier Himmelsrichtungen, nur Damaskus habe fünf. Die Fünfte, das sind die Tauben. Das Projekt wird vom Kulturreferat der Stadt und vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt. Aber auf einmal hatte die Staatskanzlei Bedenken wegen der Sicherheit beim Besuch von Prinz Charles, der am nächsten Donnerstag auf dem Max-Joseph-Platz von den Münchnern begrüßt werden soll.

Wie sollen Tauben den Prinzen bedrohen?

Ich hatte eine Ortsbegehung mit Sicherheitsexperten der Staatskanzlei und der Polizei. Die Tauben sind nicht das Problem, aber das Taubenhaus steht an der Stelle, an der nach Wunsch der Briten das Volk stehen und dem Prinzen zujubeln soll. Wir haben uns jetzt geeinigt, dass das Taubenhaus etwas abseits aufgestellt wird. Bei der Besprechung habe ich aber auch erfahren, dass Gebirgsschützen Prinz Charles mit Salutschüssen begrüßen und dass es Blasmusik geben soll. Das ist natürlich kein Programm für Tauben.

Also fällt die Performance aus?

Nicht ganz. Die Installation ist von Freitag an zehn Tage lang zu sehen: Acht syrische Wammentauben sind in ihrem Taubenkobel zu sehen. Am Freitag findet um 19.30 Uhr in der Akademie der Schönen Künste die Lesung statt. Aber die Tauben können wir leider nicht fliegen lassen.

Wegen der Briten?

Nein, wegen der Falken. Es gibt zu viele Falken in München. Auf dem Boden sind die Tauben sicher, aber ab einer bestimmten Höhe ist Jagdgebiet. Die Gefahr ist zu groß, dass sie tot unten ankommen.