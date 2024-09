„Principess“ singen auf ihrem Debüt-Album gegen Sexismus an

Von Christian Jooß-Bernau

Julia Viechtl spielt einen Rickenbacker-Bass. Seit 20 Jahren. Weißknalliges Schlagbrett auf glänzendem Schwarz. Die Korpusform mit ihren Cutaways am Halsansatz – durchaus grimmig auftrumpfend wie eine massive E-Gitarre. Auch Lemmy Kilmister spielte so ein Ding. Klar, Fender hat sie zwischen rein immer mal wieder probiert, ist aber doch zurückgekehrt zu ihrem Rickenbacker, der ja, sagt sie, durchaus was Aggressives hat.