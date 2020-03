Vorstellung bei geschlossenem Haus: Staatsintendant Nikolaus Bachler am Sonntag in der Pressekonferenz im Live-Stream.

Die Pressekonferenz der Bayerischen Staatsoper gibt es seit einigen Jahren auch im Live-Stream im Internet. Am Sonntag, als das Haus geschlossen ist und alle Vorstellungen bis mindestens zum 20. April abgesagt sind, ist das wichtiger denn je. Auch deshalb fällt das Grußwort von Kunstminister Bernd Sibler eine Spur bedrückender als festlich aus: Ihm habe das Herz geblutet, als er das Haus am Dienstag habe schließen müssen, sagt Sibler. Am Freitag hätten sich die Kunstminister der Länder in Berlin getroffen, auch um die Lage der freischaffenden Künstler zu diskutieren, für die es auch einen Rettungsschirm geben soll, berichtet er. Und er lobt abschließend die Bayerische Staatsoper: "Dieses Haus trägt dazu bei, dass das Leben ein Stück schöner wird."

Schon ein paar Tage zuvor gibt man sich an diesem Haus nicht mehr die Hand, stattdessen gibt es Desinfektionsmittel. Auch der Intendant der Bayerischen Staatsoper, an sich ein Mensch ohne Furcht, neigt nun zur Vorsicht. Doch eigentlich ist der Anlass zum Treffen ein sehr erfreulicher: Bachler will über die Pläne der Bayerischen Staatsoper für die Saison 2020/2021 informieren, die letzte, die er als Intendant des Hauses verantworten wird. Und diese Saison hat einiges Spektakuläres zu bieten.

Zum Beispiel ein funkelndes Ende. Die allerletzte Vorstellung wird am 31. Juli 2021 Wagners "Tristan und Isolde" sein, zu sehen in einer Inszenierung, die erst einen Monat zuvor, zur Eröffnung der Opernfestspiele 2021, herauskommt: Krzysztof Warlikowski wird inszenieren, die musikalische Leitung hat Kirill Petrenko - da kann man herzhaft Abschied nehmen von dem kleinen Zauberer, den Bachler ans Haus und den Münchnern ins Herz holte.

Bachlers letzte Saison hat dieser überschrieben mit "Der wendende Punkt", weil es in der Kunst keinen Anfang und kein Ende gebe, eben nur Wendungen, Wandlungen. Dazu zitiert er Rilke: "Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert, drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt; jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt." Wandlung heißt auch, dass Bachler Werke zeigt, die in München ihre Uraufführung hatten und nun neu inszeniert werden.

Aber erst noch einmal zurück zum Ende: Rilkes Flamme brennt am 23. Juli, wenn alle Sängerinnen und Sänger, die während Bachlers Ära im Opernstudio groß und berühmt wurden, im Nationaltheater auftreten. Am 30. Juli ist dann der eigentliche "wendende Punkt", eine Gala über die Erfindung der Opernkunst "mit allen Kaufmanns und Netrebkos". Das kann man sehr wörtlich nehmen.

Die erste Premiere der kommenden Saison sind "Die Vögel" von Walter Braunfels, ziemlich genau hundert Jahre nach deren Uraufführung am selben Ort. Ingo Metzmacher dirigiert, Frank Castorf inszeniert, Aleksandar Denić baut das Bühnenbild (31. Oktober 2020). Ende November folgt die Uraufführung von Luca Francesconis "Timon of Athens" nach Shakespeare; für die Umsetzung der Inszenierung von Andreas Kriegenburg kehrt Kent Nagano zurück ans Pult des Staatsorchesters. Auf Francesconi wurde Bachler vor Jahren aufmerksam, als er dessen "Quartett"-Oper nach Heiner Müller in Mailand sah - ein beeindruckend im Gedächtnis verbliebener Abend, der nun auch zur Versöhnung zwischen Bachler und Nagano wird.

Fürs Opernstudio schreibt Miroslav Srnka eine neue Oper ("Singularity"), Christoph Marthaler arbeitet zum ersten Mal an der Staatsoper und inszeniert Aribert Reimanns "Lear", Dmitri Tcherniakov macht einen neuen "Freischütz", Antú Romero Nunes wird mit dem Dirigenten Constantinos Carydis Mozarts "Idomeneo" erarbeiten. Und schließlich schlachtet Bachler noch eine der letzten heiligen Kühe der Staatsoper: Es heißt Abschied nehmen von Jürgen Roses prächtiger "Rosenkavalier"-Ausstattung. Na gut, vor allem von der Amalienburg im zweiten Akt, der dritte ist schon immer Mist gewesen. Nun inszeniert Barrie Kosky das Werk, der kommende Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski dirigiert. Nikolaus Bachler weiß natürlich, dass dies manchem Münchner nicht gefallen wird, aber schließlich sei Oper kein Museum und eine Inszenierung nach fünf Jahren nur noch Kulisse, in die jeder Sänger seine individuellen Rollenerfahrungen hineintrage, Kosky und Jurowski (eine Zeit lang das favorisierte Duo für die Nachfolge von Bachler und Petrenko) verstünden sich sehr gut. Und die neue Inszenierung sei absolut auf dem Niveau der alten.

Ansonsten bringt die letzte Saison ein Wiedersehen mit fast allen relevanten Produktionen, die in Bachlers Ära entstanden sind. Und noch den ein oder anderen Clou, wie zum Beispiel drei Toscen im Herbst: Anja Harteros, Anna Netrebko und Kristine Opolais werden die Titelpartie von Puccinis "Tosca" singen. Nicht an einem, an drei verschiedenen Abenden.

Das Bayerische Staatsballett feiert in der kommenden Saison sein 30-jähriges Bestehen als von der Oper unabhängige Kompanie und eröffnet die Spielzeit mit der Wiederaufnahme von "Giselle" - so wie schon Igor Zelensky seine erste Saison und Konstanze Vernon die ihrige vor 30 Jahren eröffneten. Derzeit ist die Kompanie erfolgreicher denn je. Zelenskys Konzept, auf eher zugängliche Stücke zu setzen, geht auf. Die Auslastung liegt weit über 90 Prozent und im Durchschnitt sogar einen halben Prozentpunkt höher als bei der Opernsparte.

Drei Premieren sind geplant: Christopher Wheeldon bringt seine "Cinderella" zu Weihnachten nach München und Andrey Kaydanovskiy, als Hauschoreograf verpflichtet, kreiert ein neues Ballett zu Puschkins Novelle "Der Schneesturm", dessen Uraufführung die Ballettfestwoche eröffnen wird. Kaydanovskiy hatte zuvor schon zwei Mal für das Format "À jour" gearbeitet, das in der kommenden Saison unter dem neuen Namen "Heute ist Morgen" im Prinzregententheater fortgesetzt wird.