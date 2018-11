12. November 2018, 18:48 Uhr Premiere "Oper für Obdach" im Hauptbahnhof

Premiere für den Münchner Hauptbahnhof: In seinem Zwischengeschoss wird am Freitag, 23. November, die "Oper für Obdach" aufgeführt. Veranstalter ist das Münchner Netzwerk Wohnungslosenhilfe. Der Bariton Christoph von Weitzel interpretiert auf seine Weise den bekannten Liederzyklus "Die Winterreise" von Franz Schubert. Geschildert wird bei den Aufführungen, wie Menschen ohne eigenes Verschulden wohnungslos werden und was mit ihnen geschieht, wenn sie von anderen ausgegrenzt und ohne Schutz und Hilfe ihrer Not überlassen werden. Die Idee dazu hatte Weitzel bereits 2006. Seither gastiert der Künstler in verschiedenen deutschen Städten mit diesem Werk, um auf die Situation wohnungs- und obdachloser Menschen aufmerksam zu machen.