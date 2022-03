Emotionale Verstrickungen in familiären Banden, Lebensentscheidungen, Nähe und Ferne. Sobald die Kinder erwachsen werden, formiert sich das Familienleben neu. Wie nabelt sich der Nachwuchs ab und gründet eine eigene Familie? Wie geht das Leben des Elternpaares weiter, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Die Familie Price wird im Stück "Dinge, die ich sicher weiß" des australischen Dramatikers und Drehbuchschreibers Andrew Bovell mit genau diesen Veränderungen konfrontiert. Wie sich die Eltern als Paar wiederfinden, wie die Familie sich neu finden muss, welche Lebensentwürfe die erwachsenen Kinder für sich gefunden haben und vielleicht bereuen, wird über die Zeitspanne eines Jahres erzählt. Am 8. März hat Jochen Schölchs Inszenierung des Stücks Premiere am Metropoltheater. Damit bringt das Theater bereits das dritte Stück von Bovell auf seine Bühne.

"Dinge, die ich sicher weiß", Di., 8. März, 19.30Uhr, Metropoltheater, Floriansmühlstraße 5, Tickets unter metropoltheater.com