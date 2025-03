Queeres Musical in Zeiten schwindender Toleranz: Josef Köpplinger inszeniert „La Cage aux Folles“ am Gärtnerplatztheater.

Von Klaus Kalchschmid

„I am, what I am – Ich bin, was ich bin“, der große Schlager und die selbstbewusste Essenz von „La cage aux folles – Ein Käfig voller Narren“ beginnt bei Armin Kahl als Albin alias Travestiestar Zaza ganz vorsichtig und verhalten, leise, ja brüchig, um danach desto mehr Fahrt aufzunehmen und einmal mehr das Publikum der Premiere zu Begeisterungsstürmen hinzureißen.