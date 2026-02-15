Es dauert eine Weile, bis der Elefant im Raum sich auf die Bühne traut. Und selbst das geschieht auf denkbar diskrete Weise: Ein brennender Panzer wird hinter einem Gaze-Vorhang in die Steppe projiziert. Alexander Borodins epische Oper „Fürst Igor“ handelt vom Krieg, vom gewaltsamen Aufeinandertreffen zweier Kulturen, vom Sterben. Themen, für die Roland Schwab am Gärtnerplatztheater eine durch und durch schlüssige Form findet. Dank seiner intelligenten Regie und einem bravourösen Ensemble schon jetzt ein Spielzeithöhepunkt.