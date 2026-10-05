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Premiere von Kafka-Oper in AugsburgKafkas Käfer sind überall

Lesezeit: 2 Min.

Bei Samsas auf dem Sofa: In der Oper „Die Verwandlung“ wird Gregors Käferdasein von einem Gesangsquartett dargestellt.
Bei Samsas auf dem Sofa: In der Oper „Die Verwandlung“ wird Gregors Käferdasein von einem Gesangsquartett dargestellt.
Foto: Jan-Pieter Fuhr

Staatsintendant André Bücker inszeniert in Augsburg Gordon Kampes Oper „Die Verwandlung“ mit feinem Gespür für Kafkas unheimlichen Humor.

Kritik von Egbert Tholl

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Der berühmte erste Satz fehlt: „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“ Dennoch handelt es sich hier um Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“, nur ist diese jetzt Oper geworden. Und die Oper verändert die Perspektive. Nicht Gregors Blick aus seinem Zimmer heraus und in diesem herum steht im Vordergrund, sondern der seiner Familie. Mutter, Vater, Schwester, dazu kommt das Dienstmädchen und kommen die vorbeischauenden Gäste: der Prokurist, der den nicht zur Arbeit erschienenen Gregor sucht, der Arzt, ein Schlosser. Diese drei spielen auch die drei Herren, die die Familie als Mieter aufnehmen will. Aus Geldsorgen.

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