Aufführungstitel sind Suchaufträge. Weiß man, dass ein Stück „Cacti“ – also „Kakteen“ – heißt, ordnet man das feinstrahlige Bühnenlicht schnell als stachelig ein und meint zu spüren, wie die ersten, vereinzelten Streicherklänge piksen. Und haben die hellen Bodies, die die Tänzer tragen, nicht dieses hauchzarte Grün der fiesen Kaktus-Härchen?
Eröffnung der Ballettfestwoche in MünchenTanz, der dreifach über sich hinauswächst
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Im Triple „Common Ground“ am Staatsballett treffen drei eigenwillige choreografische Handschriften aufeinander, spielerisch im Umgang mit Form und Technik – und garantiert nicht staubig.
Kritik von Sabine Leucht
US-amerikanische Schriftstellerin in München:Siri Hustvedt: „Es gibt Widerstand!“
Die New Yorker Star-Schriftstellerin stellt in der Großen Aula der LMU ihr Memoir „Ghost Stories“ vor – und spricht über die innige Beziehung zu ihrem verstorbenen Mann Paul Auster ebenso wie über die Regierung Trump.
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