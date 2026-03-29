Aufführungstitel sind Suchaufträge. Weiß man, dass ein Stück „Cacti“ – also „Kakteen“ – heißt, ordnet man das feinstrahlige Bühnenlicht schnell als stachelig ein und meint zu spüren, wie die ersten, vereinzelten Streicherklänge piksen. Und haben die hellen Bodies, die die Tänzer tragen, nicht dieses hauchzarte Grün der fiesen Kaktus-Härchen?