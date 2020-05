Ein bisschen ungewöhnlich ist das schon: Das Festival dauert noch eine Woche, doch die meisten Preisträger stehen bereits fest. Es ist eben einiges anders bei der 35. Ausgabe des Dok-Fest, das bekanntlich als reine Online-Edition über die Bühne geht. Entsprechend wurde der "Viktor" in den drei Hauptwettbewerben bei einer digitalen Verleihung bekannt gegeben. Den mit 10 000 Euro höchst dotierten internationalen Preis erhielt der rumänische Reporter Radu Ciorniciuc für den Dokumentarfilm "Acasa, My Home" über eine Roma-Familie am Rande der Gesellschaft. "Weiyena - ein Heimatfilm" von Weina Zhao und Judith Benedikt wurde als bester Beitrag im Segment "Dok-deutsch" mit 5000 Euro prämiert. Ebenso hoch dotiert ist der "Viktor" für den Gewinner bei "Dok-Horizonte": "They Call Me Babu" von Sandra Beerends. Ein Vorteil der frühen Bekanntgabe: Die Filme sind noch bis 24. Mai als Stream zu sehen. Und den Publikumspreis am Ende der Woche gibt es ja auch noch.