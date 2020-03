Ein eigenes Label? Langfristig, sagt Josephine Klock, sei das schon ihr Ziel. Sie wirkt noch ein bisschen aufgeregt. Doch so langsam legt sich der Trubel im Alten Rathaussaal. Die Fotos sind im Kasten, die Leute haben gratuliert. Und die Absolventin der Deutschen Meisterschule für Mode, die Gewinnerin des dritten Münchner Modepreises, kann kurz durchatmen. 10 000 Euro erhält sie für den ersten Platz. Überstürzen will sie den Schritt in die Selbstständigkeit aber nicht. Auch auf einen Ort will Klock sich nicht festlegen. In Paris liege zwar der Ursprung ihrer Kollektion, schließlich hat sie sich von den französischen Existenzialisten, von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, inspirieren lassen. Aber dafür habe sie in München tolle Lehrer gehabt. Kann man ja alles noch später entscheiden - und jetzt erst mal den Sieg genießen.

Mit dem alle zwei Jahre ausgelobten Modewettbewerb fördert das städtische Wirtschaftsreferat den kreativen Nachwuchs. München gilt allein schon wegen seiner horrenden Mieten als hartes Pflaster für Kreativschaffende. Die diesjährige Gewinnerin, Josephine Klock, ist 26 Jahre alt - und wer kann in dem Alter schon sagen, wohin das Leben einmal führen wird? Gerade in der Mode, wo Städte wie Paris, Antwerpen oder New York locken, wo es sich allerdings auch nicht günstiger lebt.

Für den Preis nominiert waren neun Designer, die in den vergangenen zwei Jahren in München ein Modedesign-Studium abgeschlossen haben. Der zweite Preis ist mit 7000 Euro dotiert und geht an Katharina Rapp von der Akademie Mode & Design (AMD). Den dritten Platz teilen sich in diesem Jahr Caterina Goppert (AMD) und Tanja Salem von der Mediadesign Hochschule (MD.H), die jeweils 1500 Euro erhalten. Den Publikumspreis (2000 Euro) hat Katharina Kittel von der Deutschen Meisterschule für Mode gewonnen. Fast 4000 Münchner beteiligten sich an der Abstimmung dafür auf muenchen.de - und den meisten gefiel offenbar Kittels Mischung aus sportlicher Lässigkeit und dem scheinbar willkürlichen Mustermix, den man im eleganten München eher selten sieht.

Zweifel an der modischen Kompetenz Münchens ließ der Zweite Bürgermeister Manuel Pretzl gar nicht erst aufkommen. "München ist ja eine Modestadt", betonte er bei der Preisverleihung. Hier arbeiteten immerhin namhafte Modeschöpfer, man sei der Veranstaltungsort diverser Modemessen und verfüge nicht zuletzt auch über "die richtige Kaufkraft", erläuterte der CSU-Politiker und verteilte Umschläge sowie Blumensträuße an die Gewinnerinnen. 400 Menschen passen in den Alten Rathaussaal - und abgesehen von einer größeren Lücke in den Reihen der Stadträte waren die Plätze weitgehend belegt.

Detailansicht öffnen Der Publikumspreis ging an Katharina Kittel. (Foto: Stephan Rumpf)

Umarmungen und Küsse fielen in Zeiten des Coronavirus natürlich verhaltener aus als sonst, doch die Veranstaltung verlief wie geplant mit Modenschau und Häppchen. Erfreulicherweise konnten die Models die Kollektionen diesmal auf einem deutlich längeren Laufsteg zeigen, als das bei der Premiere des Preises im Jahr 2016 noch der Fall war. Und auch sonst hat die Veranstaltung an Niveau zugelegt. Was die Models auf dem Laufsteg präsentierten, strahlte Stärke aus: Betonte Schulterpartien, voluminöse Ärmel, flatternde Hosenbeine und Mieder, die sich wie Rüstungen an die Körper schmiegten.

Die Fachjury hatte allerdings keine Probleme, sich für eine Gewinnerin zu entscheiden. "Eine solche Einigkeit habe ich unter Modeleuten noch nie er erlebt", kommentierte das Adrian Runhof vom Münchner Luxuslabel Talbot Runhof.

Konzeption, Schnitt und die Wahl des Materials waren die Kriterien, nach denen die Jury - in der unter anderem auch Dennis Braatz von der Vogue und die Münchner Designerin Doris Hartwich saßen - die eingereichten Kollektionen bewertete. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit sei entscheidend gewesen, sagte Runhof, das sei ja "im wahrsten Sinne ein Modewort".

Detailansicht öffnen Die Kollektion von Katharina Rapp wurde mit dem zweiten Preis geehrt. (Foto: Stephan Rumpf)

Nachhaltigkeit gehört in der Mode zum guten Ton, auch in München gibt es mittlerweile einige Labels, die auf umweltverträgliche Materialien setzen und die Transportwege ihrer Ware möglichst kurz halten. Auch Katharina Rapp nimmt diese Dinge ernst: Die Zweitplatzierte des Wettbewerbs hat für ihre Damenkollektion, inspiriert von der Couture der Dreißigerjahre, etwa Seide und Leinen aus Hanf verwendet. Eine Pflanze, die weitaus weniger Wasser benötige als Baumwolle, wie sie erklärt. Momentan ergänzt die 24-jährige Münchnerin ihr Modedesignstudium in Hamburg um einen Master mit wirtschaftlichen Inhalten. Theoretisch, sagt sie, könne sie sich durchaus vorstellen, danach nach München zurückzukehren. Ein Häuschen in der Nähe der Berge, mit Hanfpflanzen im Garten, aus denen sie Stoff für ihre eigene Kollektion gewinnt. "Nicht groß", sagt sie, "sondern klein gehalten."