Von Dina Nayeri

Danke, liebe Freunde, dass Sie diese Worte lesen. Ich hatte mir gewünscht, einen Spaziergang durch die schöne Stadt München zu machen, die Ludwig-Maximilians-Universität, den Friedhof und die DenkStätte Weiße Rose zu besuchen und mir die Gedenktafeln anzusehen, und ich wollte Ihnen persönlich sagen, wie geehrt und dankbar ich mich angesichts dieser bedeutsamen und bewegenden Anerkennung meiner Arbeit fühle. Ich hoffe, dass die folgende kurze Darlegung meiner Gedanken etwas davon vermitteln kann, was der Geschwister-Scholl-Preis mir bedeutet:

Als mein Verleger mich anrief, um mir die Neuigkeit mitzuteilen, lief ich gerade im strömenden Regen durch Paris und versuchte, meinen Schirm am Davonfliegen zu hindern, während mir die Maske vom Gesicht rutschte. Doch als ich den Satz "für moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut" hörte, blieb ich mitten auf der Straße stehen. Ich war tief bewegt, denn ich habe schon mein ganzes Leben mit diesem Wort "Mut" gekämpft.

Im Sommer vor meiner Einschulung in Isfahan reisten meine Mutter und ich nach London, um Verwandte zu besuchen. Dort konvertierten wir heimlich in unserem Schlafzimmer vom Islam zum Christentum. Ich hörte die Geschichte Jesu und war sofort überzeugt - wie es sechsjährige Kinder häufig sind. Nun waren wir Konvertiten, und viele warnten uns, dass es Jahre brauchen würde, um ein widerständiges Herz zu entwickeln. Dann kehrten wir in den Iran zurück, ich verschwand unter einem Kopftuch und wurde in eine islamische Schule geschickt. Ich war fest entschlossen, tapfer zu sein.

Detailansicht öffnen Vor dem Münchner LMU-Hauptgebäude erinnert heute eine Bodeninstallation an die Widerstandskämpfer der "Weißen Rose". (Foto: Catherina Hess)

Eines Tages drückte mir eine Lehrerin, die wegen früherer Missetaten ärgerlich auf mich war, ein Megafon in die Hand und verkündete mir, dass ich die Ehre hätte, den Sprechchor der Schule anzuführen. Ich fand mich vor den aufgereihten Mädchen in ihren Schuluniformen und Hidschabs wieder, mein Mund war trocken, und ich las von einem Blatt Papier ab, das meine Lehrerin vorbereitet hatte: "Tod den Amerikanern, Tod den Israelis." Mein Gesicht brannte, als ich diese Worte in das Megafon sprach. Mit noch nicht einmal acht Jahren war ich schon zum Judas geworden.

Wie konnte ich mich selbst nur so falsch einschätzen? Danach wurden wir zu Geflüchteten, weil meine Mutter mutig gewesen war und ihre geliebte Untergrundkirche niemals verleugnet hatte, und das machte diesen grauen Morgen auf dem Schulhof nur noch schmerzlicher.

Manchmal, wenn die Geschichte meiner eigenen Schwächen mich bedrückt, sehe ich mir Filme über mutige Menschen an. Und das war das Zweite, was mir an diesem regnerischen Tag plötzlich einfiel, als ich von der Verleihung des Geschwister- Scholl-Preises erfuhr. Ich dachte: "Ich kenne diese Geschichte über die Geschwister, die Weiße Rose, die Flugblätter und die Hinrichtung durch das Fallbeil. Wo habe ich sie nur gehört?"

Detailansicht öffnen Dina Nayeri ist die diesjährige Preisträgerin des Geschwister-Scholl-Preises. (Foto: Anna Leader/dpa)

Zuhause angekommen und wieder halbwegs trocken, schlug ich Hans und Sophie nach. Und da erinnerte ich mich daran, dass dies eine unserer Lieblingsgeschichten in der Untergrundkirche von Isfahan gewesen war. Die Widerstandskämpfer der Weißen Rose verteilten Flugblätter in einem feindlichen Land, so wie die Mitglieder unserer Untergrundkirche direkt unter den Augen der Islamischen Republik geheime Pamphlete unter Türschlitzen durchschoben und in offene Autofenster steckten. Meine Mutter stapelte sie in ihren Kofferraum und bot sie ungeniert den Frauen an, die ihre Arztpraxis aufsuchten. Zusammen mit anderen konvertierten Christen sahen wir uns gelegentlich einen untertitelten Film an, in dem tapfere junge Deutsche Widerstand leisteten und ihr Leben dafür gaben, anderen in dunklen Zeiten beizustehen. Wenn Tyrannei und Verfolgung herrschen, werden geheime Helfer zu Rettern - wie die Deutschen, die während des Holocausts Juden versteckten. Wie die Muslime, die unser Geheimnis in der Islamischen Republik bewahrten. Wie die Einheimischen, die uns in Flüchtlingscamps überall in Europa erwarten. Die Mutigen, die Gläubigen, die Aufopferungsvollen, wie Hans und Sophie Scholl.

Ich wollte immer so sein wie sie.

Und dennoch scheitere ich auch heute noch mindestens vier bis fünf Mal am Tag an meinen moralischen Verpflichtungen und meinen heiligsten Überzeugungen. Lange habe ich mich damit getröstet, dass ich mein schwaches Herz für immer hinter Ideen, guter Prosa und Vorstellungskraft verbergen könnte. Diese Dinge würden ausreichen. Doch dann lernte ich etwas über Erzählstrukturen, und ich begann, auf den ersten Akt der alten Geschichten über Mut und Ehre zu achten - jenen Teil, in dem die Fehltritte der Vergangenheit zum Tragen kommen. Nach diesem ersten Akt, der derart von Sünden belastet ist, kann ein Mensch beschließen, aufzugeben und aus Scham zu verstummen. Doch wenn er es tut, gibt es keine Geschichte mehr.

Die Autorin "Geflüchtete haben keine Stimme", sagte Dina Nayeri am Freitag bei einer digitalen Pressekonferenz. Die diesjährige Preisträgerin des Geschwister-Scholl-Preises will mit ihrem Buch "Der undankbare Flüchtling" (Kein & Aber) dazu beitragen, das zu ändern. Gerade dieser Preis bedeute ihr viel als "unglaublich ermutigende Anerkennung meiner Arbeit", so die einst mit ihrer Familie aus dem Iran geflüchtete und heute in Paris lebende Autorin. Die Verleihung des mit 10 000 Euro dotierten Preises der Stadt München und des Börsenvereins fällt in diesem Jahr aus. Nayeris Dankesrede, die wir hier vorabdrucken, ist von Montag an auch auf der Webseite www.geschwister-scholl-preis.de zu finden - ebenso wie weitere Würdigungen, etwa die Laudatio von Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums. aw

Als sie noch Kinder waren, traten Hans und Sophie Scholl in Hitlers Jugendorganisationen ein. Wie ich skandierten sie Parolen, die ihnen später vermutlich Albträume bereitet haben. Als sie die Wahrheit erkannten, räumten sie diesen Albträumen keine Macht mehr ein. Stattdessen änderten sie ihren Kurs, indem sie Verantwortung übernahmen, mit umso mehr Leidenschaft, weil sie bereits einmal betrogen worden waren. Ihr Mut war nicht bedingungslos, er war schwankend, ungewiss und wurde ständig auf die Probe gestellt. Er wuchs und wurde immer widerstandsfähiger, während die Ungeheuer immer wütender und die Anfechtungen immer bedrohlicher wurden. Doch Sophie und Hans ließen nicht nach in dem Bemühen, Konvertiten für ihre gute Sache zu finden, deshalb verfassten sie ihre Flugblätter, deshalb wurden sie verhaftet. Und wenn neue Helfer auftauchten, hießen sie sie willkommen.

Auch heute gibt es absolutes Unrecht in unserer Welt, Böses, das es verdient, ausgelöscht zu werden, wie damals in der Welt von Sophie und Hans. Doch selbst wenn Überzeugungen ganz und gar verwerflich sein können, sind es die Menschen meistens nicht. William James schrieb in seinem Werk "Die Vielfalt religiöser Erfahrung" über die Psychologie der Konversion: "Selbst spät im Leben kann noch ein Auftauen stattfinden, selbst des verstocktesten Menschen Herz kann weich werden und sich religiösem Leben erschließen." Wir in unseren hoch entwickelten Gesellschaften dürfen diejenigen, die sich Fragen stellen und unsicher sind, nicht zurückweisen, denn sie sind dabei, ihre Herzen zu öffnen. Es sind neue Helfer, die unter den Engherzigen leben und ihre Sprache sprechen. Sie können einen wahrhaftigeren und nachhaltigeren Einfluss nehmen als wir alle.

Detailansicht öffnen "Ich wollte immer so sein wie sie": Dina Nayeri hörte bereits als Kind im Iran von Hans und Sophie Scholl und bewunderte sie. (Foto: dpa)

Ich sorge mich um die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen, darüber, was aus unserem Verantwortungsgefühl anderen gegenüber werden wird. Ich sorge mich um eine selbstsüchtige Gesellschaft, die den Verletzlichen und Heimatlosen den Rücken zukehrt. Ich sorge mich, dass unser Anspruchsdenken über die demütige Entschlossenheit, die Zufälligkeiten der eigenen Geburt zu überwinden, obsiegen wird. Ich sorge mich, dass wir unseren Kindern nicht ihre eigene Geschichte vermitteln, darüber, wie sie zu ihren Privilegien oder Benachteiligungen gekommen sind. Ich sorge mich, dass die Tyrannei sich in unsere Herzen schleicht, verkleidet als Nationalstolz, Stammesdenken und Selbsterhaltungstrieb. Doch zugleich sorge ich mich um die puritanische Verurteilung vergangener Fehltritte. Ich sorge mich um eine Kultur, die allzu schnell diejenigen verurteilt, die einen Fehler gemacht haben, die gestolpert und gefallen sind und versuchen, wieder aufzustehen.

Den Menschen, die wie ich demütig geworden sind angesichts eines Lebens voller Fehler, möchte ich sagen: Es ist noch nicht alles verloren. Tapferkeit ist nicht ohne Makel. Sie braucht keine reine Weste; sie ist ein unordentlicher Hausgast, der jederzeit eintreffen kann, ohne sich vorher anzukündigen. Ich habe mein Buch für die Helfer und die Konvertierten dieser Welt geschrieben, und für diejenigen, die sich noch heute dem Kampf für die Leben der Heimatlosen anschließen können, ungeachtet dessen, welches Unrecht sie in ihrer Vergangenheit begangen haben mögen. Ich habe es für jene geschrieben, die sich mehr von der Liebe als von Rechtschaffenheit berühren lassen, die helfen wollen, aber nicht wissen, wie. Ich habe es in der Überzeugung geschrieben, dass niemand ohne Makel ist. Der Anspruch auf Reinheit - eine der Lügen, gegen die die Geschwister Scholl ankämpften - ist gefährlich. Und das Streben nach einer solchen Reinheit führt in eine kalte, einsame Wildnis.

Ich fühle mich geehrt, diesen Preis im Namen zweier Menschen zu erhalten, die für geistige Unabhängigkeit, bürgerliche Freiheit und moralischen Mut stehen, in einem Land, das ebenfalls ein erstaunliches und "akutes Verantwortungsbewusstsein" gezeigt hat, indem es Tausende von Geflüchteten und Migranten aufgenommen und versorgt hat. Schließlich waren es die Deutschen, die die langwierige und mühselige Arbeit übernommen haben, den Faschismus im eigenen Land zu überwinden. Wir sind nicht vollkommen. Wir können uns verändern. Welche Schwächen und Fehler wir im ersten Akt unserer Geschichte auch haben mögen, im zweiten Akt können wir dieses Erbe ablegen, um im dritten Akt Erstaunliches zu vollbringen.

Daran will ich weiterhin glauben. Und sehen Sie nur - ein türkisch-deutsches Ehepaar ist führend in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19. Wenn Sie versuchen, sich vorzustellen, dass dies genau das Deutschland ist, von dem Sophie und Hans Scholl geträumt haben, in einer der dunkelsten Nächte des ersten Akts ... was bewegt das in Ihren Herzen?

Aus dem Englischen von Yamin von Rauch