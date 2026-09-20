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ARD-MusikwettbewerbPreisträgerkonzert mit hängender Pfeife

Lesezeit: 2 Min.

Gabriel Michaud am Schlagzeug.
Gabriel Michaud am Schlagzeug.
Daniel Delang

Nach einem holprigen Anfang mit einer röchelnden Orgel ernten die Preisträger im Herkulessaal begeisterten Applaus. Vor allem ein Musiker fasziniert mit seiner Performance.

Von Andreas Pernpeintner

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Wenn sie wüsste, wie recht sie gleich haben wird. „A little bit tricky“, nennt Moderatorin Annekatrin Hentschel beim Preisträgerkonzert des ARD-Musikwettbewerbs mit dem BR-Symphonieorchester die Orgel im Herkulessaal. Doch William Fielding, Gewinner des ersten Preises, möge widerspenstige Instrumente. Gegen einen Hängeton (eine Pfeife tönt, obwohl die Taste nicht gedrückt ist) kann dann aber auch er nichts ausrichten. Abbruch.

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