Nach einem holprigen Anfang mit einer röchelnden Orgel ernten die Preisträger im Herkulessaal begeisterten Applaus. Vor allem ein Musiker fasziniert mit seiner Performance.

Wenn sie wüsste, wie recht sie gleich haben wird. „A little bit tricky“, nennt Moderatorin Annekatrin Hentschel beim Preisträgerkonzert des ARD-Musikwettbewerbs mit dem BR-Symphonieorchester die Orgel im Herkulessaal. Doch William Fielding, Gewinner des ersten Preises, möge widerspenstige Instrumente. Gegen einen Hängeton (eine Pfeife tönt, obwohl die Taste nicht gedrückt ist) kann dann aber auch er nichts ausrichten. Abbruch.