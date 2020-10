Anfang März kauerten drei Schauspieler in Hamster-Plüsch-Kostümen in der Schauburg-Ensembleproduktion "Alarm im Streichelzoo" in der Streu eines riesigen Käfigs. Die Zuschauer konnten von ihren Plätzen jenseits der Gitterstäbe aus verfolgen, wie ein Tierpfleger seltsame Spielchen mit den fiependen Fellbergen treibt - und sie einen nach dem anderen für Versuche an ein Labor ausliefert. Oder doch nicht? Denn über das Schicksal von Bubbles, Hank und Hermi entschieden in diesem partizipativen Mitmach-Spiel die Zuschauer selbst, sie konnten die Hamster streicheln, entführen, verstecken - oder verraten. Kurz nach der Uraufführung musste Intendantin Andrea Gronemeyer alle weiteren Vorstellungen des in mehrfacher Hinsicht berührenden Stücks (Regie: Ariel Doron) absagen. Um so erfreulicher, dass es jetzt zum Festival des Theaters für junges Publikum "Augenblick mal! 2021" in Berlin eingeladen wurde.