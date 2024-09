Es war zunächst ein Internet-Experiment, das der bis dahin bei Supermärkten wie Walmart jobbende, also ziemlich erfolglose New Yorker Jazz -Pianist Scott Bradlee 2010 initiierte. Mit ein paar befreundeten Musikern drehte er in seiner Kellerwohnung in Queens Videos, in denen aktuelle Pop -Songs im Zwanzigerjahre-Look als Early-Jazz-, Swing- oder Motown-Version daherkamen. Und nannte es Postmodern Jukebox. Die ging schnell viral, wie man so schön sagt. 2013 gelang der Durchbruch mit der „Grandpa Style“-Version von „Thrift Shop“ des Rappers Macklemore.

Seither hat die „Postmodern Jukebox“ sieben Millionen Abonnenten alleine auf dem Youtube-Channel versammelt; die diversen Songs von „I Was Made For Lovin’ You“ (Kiss) im „Spaghetti Western Style“ über „Umbrella“ (Rihanna) als Gypsy Skiffle bis zu „All About That Bass“ (Meghan Trainor) im Andrew Sisters-Look wurden inzwischen milliardenfach gestreamt. Live folgten schnell Auftritte bei den großen Festivals und ausgedehnte, ausverkaufte Tourneen. Ein Erfolg, den sein Schöpfer immer noch nicht ganz fassen kann: „Diese Langlebigkeit in einer Branche, die bekanntermaßen sehr unbeständig ist, kam für uns völlig unerwartet. Wir fühlen uns durch diese Unterstützung des Publikums immer noch geehrt und zu künstlerischen Höchstleistungen angespornt“, sagt Bradlee.

Jetzt steht ein Jubiläum an: Auf die zehnte Tour geht Scott Bradlees Postmodern Jukebox – weshalb es auch „The ,10’ Tour“ heißt – und dabei wird man wohl die 1000. Live-Show erreichen. Am 21. September kann man im Circus Krone die drei wesentlichen Gründe für den sensationellen Erfolg dieses „Aus-Neu-mach-Alt“-Konzepts bewundern. Zunächst einmal die großartigen, immer überraschenden, perfekt austarierten Arrangements von Bradlee. Dann die mitreißende und humorvolle Showtime-Verpackung. Und nicht zuletzt, weil Bradlee in seinem als Kollektiv betriebenem Projekt immer wieder herausragende Talente präsentiert, die von der Musikindustrie übersehen oder vernachlässigt wurden. Instrumentalisten, aber vor allem Sängerinnen und Sänger wie Kate Davis LaVance Colley, Casey Abrams, Sara Niemietz, Morgan James, Mykal Kilgore, Von Smith oder die großartige Haley Reinhart.

Es wird im Circus Krone also nicht nur ein großer Spaß und eine hinreißende Revue – zu der viele Fans in klassischen Kostümen kommen – werden, sondern auch musikalisch überzeugend. Von der Meisterschaft und unerschöpflichen Kreativität Bradlees wie von der Klasse der von ihm präsentierten Talente zeugt nicht zuletzt „Request a Song!“-Funktion auf der PMJ-Homepage. Einige der aktuellen Wünsche wird man neben den Hits bestimmt auch in München hören können.

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Samstag, 21. September, 20 Uhr, Circus Krone, Marsstraße 43, www.bau.circus-krone.com