24. Juli 2018, 18:51 Uhr Postenvergabe Neuer Anlauf

Besetzung des Abfallwirtschafts-Chefpostens bleibt umstritten

Von Stephan Handel

Wenn ein städtischer Referent eine Vorlage zur Abstimmung in den Stadtrat bringt, dann sollte er schon sicher sein, dass der Inhalt korrekt ist, das heißt: dass dieser notfalls auch einer gerichtlichen Überprüfung standhält. Deshalb sagt Alexander Dietrich, der Personalreferent im Rathaus, über den Tagesordnungspunkt 8 im nichtöffentlichen Teil der heutigen Vollversammlung: "Das wird jetzt seinen Gang gehen." Ganz so einfach allerdings könnte es dann doch nicht werden.

Der Tagesordnungspunkt heißt "Zweite Werkleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes München - Einstellung und Bestellung". Dahinter verbirgt sich ein Verfahren, in dem die Stadt schon vor einem Jahr eine Entscheidung verkündet hatte, die dann aber von zwei Gerichtsurteilen für ungültig erklärt wurde. Der Posten, der vergeben werden soll, heißt zwar "Zweite Werkleitung", weil offiziell der Kommunalreferent Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWM) ist - de facto aber ist der Zweite der erste Chef im täglichen Geschäft.

Im Sommer 2017 meldete das Rathaus, dass der Stadtrat zum Nachfolger des AWM-Chefs Helmut Schmidt Sabine Schulz-Hammerl bestellt hat, eine Marketing-Fachfrau, die zu diesem Zeitpunkt beim Deutschen Museum arbeitete. Allein: Es gab einen zweiten Bewerber, Heino Jahn, bis dahin Schmidts zweiter Mann. Jahn klagte gegen seine Nichtbestellung - und bekam vor dem Verwaltungsgericht wie vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Recht: Die Urteile bemängelten das Auswahlverfahren, vor allem die mangelhafte Berücksichtigung der jeweiligen dienstlichen Beurteilungen sowie die nicht ausreichende Dokumentation der Entscheidungsfindung.

Die Gerichte gaben der Stadt auf, das Bewerbungsverfahren nach der Maßgabe der Urteile neu in die Wege zu leiten. Dafür hat Dietrich - unter anderem mit Hilfe von Psychologen aus dem Personalreferat - ein aufwändiges Procedere entwickelt. Zu jeweils 50 Prozent gehen nun in die Entscheidungsfindung ein die dienstliche Beurteilung der Bewerber sowie eine Befragung durch den Stadtrat nach Art eines Assessments-Centers. Die Kandidaten können insgesamt höchstens 100 Punkte erreichen. Weil Heino Jahn in der Beamten-Hierarchie höher angesiedelt ist als seine Konkurrentin, erhielt er für diese Bewertungshälfte die volle Punktzahl, Schulz-Hammerl zehn weniger.

In der Vorstellungsrunde am 14. Juni holte Schulz-Hammerl diesen Rückstand jedoch auf und lag am Ende klar vorne - Alexander Dietrich wird also heute sie dem Stadtrat als neue AWM-Chefin vorschlagen. Gleichzeitig kündigt er an, diese Vorgehensweise künftig für alle Posten ab der Besoldungsstufe B4 anzuwenden - das sind die Stellen der Stadtdirektoren und höher. Dazu muss das Verfahren allerdings erst noch vom Stadtrat beschlossen werden, was frühestens nach der Sommerpause geschehen kann.

Die Abstimmung in der Vollversammlung heute dürfte für Dietrich und seine Favoritin kein großes Problem darstellen - immerhin haben ja die gleichen Stadträte sie schon in der Vorstellungsrunde auf den ersten Platz gesetzt. Heino Jahn allerdings scheint sich noch nicht geschlagen zu geben: Sein Anwalt Gerd Tersteegen kündigt an, dass sein Mandant und er die Entscheidung "auf gar keinen Fall akzeptieren" werden, dass sie also erneut dagegen klagen werden. Tersteegen kritisiert, dass das Ergebnis von vorneherein festgestanden habe, weil die Kandidatin Schulz-Hammerl "politisch gewollt" sei. Für ihn wurde auch jetzt die dienstliche Beurteilung nicht ausreichend gewichtet: "Zehn Punkte Vorsprung eines absoluten Fachmanns gegenüber einer Marketing-Frau sind viel zu wenig." So wird Alexander Dietrich bei der Abstimmung im Stadtrat heute wohl Erfolg haben - ob der AWM aber tatsächlich bald eine neue Chefin bekommt, ist absolut noch nicht sicher.