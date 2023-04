Von Sylvia Böhm-Haimerl, Pöcking

Es soll einer der Lieblingsplätze der österreichischen Kaiserin Elisabeth gewesen sein: der Kalvarienberg von Possenhofen. Wann immer sie die Gelegenheit hatte, soll sie zur Kreuzigungsgruppe hinauf geritten sein. Die höchste Stelle des Ortes war damals noch nicht bewaldet und bot daher eine wunderschöne Sicht über den Starnberger See und auf die Berge.

Heute ist die Kreuzigungsgruppe von hohen Bäumen umgeben und von Possenhofen aus nicht mehr zu sehen. Besucher auf dem Kalvarienberg können nur in den Wintermonaten die Aussicht genießen, wenn die Bäume kein Laub tragen. Auch bei der Kreuzweg-Andacht, die in Possenhofen traditionell am Palmsonntag stattfindet, geht der Blick über den See. Dichte schwarze Wolken ballen sich zusammen, die einen Platzregen ankündigen. Die düstere Stimmung passt zu den Gebeten über das Leiden und Sterben Jesu, das Diakon Werner Schwarzwalder und die Gläubigen an jeder Kreuzwegstation sprechen.

Der von dem Künstler Matthäus Koelz in den 30er-Jahren gestaltete Kreuzweg , der sich einen schmalen Pfad entlang zum Kalvarienberg hinaufwindet, wurde in den Wintermonaten neu renoviert. Auch die 375 Jahre alte Kreuzigungsgruppe wurde im Lauf der Jahrhunderte mehrmals saniert, zuletzt vor etwa fünf Jahren. Doch die Witterung hat der Figurengruppe wieder zugesetzt. Es sind Risse zu sehen. Die Farben sind stumpf und heben sich kaum vom Hintergrund ab. Dennoch sind die Qualen von Jesus und den beiden Schächtern, die am Kreuz den langsamen Erstickungstod sterben, noch immer gut zu erkennen. Auch das Gesicht der trauernden Mutter Gottes ist gezeichnet vom Leid. Sie wird niedergedrückt von ihrem tiefen Schmerz.

Die Kreuzigungsgruppe soll 1648 vom damaligen Possenhofener Hofmarksherren Hans Caspar Hörwarth in Auftrag gegeben worden sein aus Dankbarkeit, dass er den Dreißigjährigen Krieg überlebt hatte. Allerdings könnte die Entstehung auch auf ein Gelübde zur überstandenen Niespest zurückgehen, die die Schweden damals eingeschleppt hatten. So genau weiß man es heute nicht mehr, weil Unterlagen und Dokumente in Lauf der Jahre verloren gegangen sind.

Detailansicht öffnen Auf den Tafeln am Wegrand ist das Leiden Jesu dargestellt. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Dafür ob die Figuren von dem Barockkünstler Balthasar Ableithner geschaffen worden sind, fehlen ebenfalls eindeutige Belege, auch wenn dies wegen der hochwertigen künstlerischen Qualität vermutet wird. Tatsache ist, dass sich in der Mimik die unsäglichen Qualen und der seelische Schmerz widerspiegelt, unter dem die Menschen von damals zu leiden hatten. "Es herrschten Mord und Totschlag, Krankheiten und Seuchen zogen über das Land", erklärte Martin Erhard vom Verein zur Erhaltung der Fischerkapelle von Possenhofen. Vor fast jedem Haus hing die schwarze Pestfahne. Die Menschen mussten ihre verstorbenen Angehörigen im Keller lagern, weil sie sie wegen der Seuche nicht im Friedhof begraben durften. Da sie nichts mehr zum Essen hatten, aßen sie Mäuse und Ratten, manche verspeisten Erhard zufolge sogar ihre toten Angehörigen. "Wer diese schwere Zeit um 1632 überstanden hatte und das Leben sich langsam besserte und normalisierte, war gerne bereit, ein großes Opfer für den Kalvarienberg zu bringen."

Heute ist der Kalvarienberg, den die Landeshauptstadt München 1965 zusammen mit dem Freizeitgelände "Paradies" erworben hatte, nur noch wenigen Menschen bekannt. Das mag daran liegen, dass der schmale Pfad hinauf zur Kreuzigungsgruppe und der Ölbergkapelle von der Straße aus kaum wahrgenommen wird. Die Autofahrer an der Staatsstraße müssen sich an der Haarnadelkurve in Höhe der Jugendherberge ebenso auf den Verkehr konzentrieren, wie die Fußgänger, da es hier keinen Gehweg gibt.

Die Gemeinde sollte die Anlage zurückkaufen, fordert Martin Erhard

Doch Tod, Leid und Verzweiflung sind heute noch so aktuell wie damals. An der XI. Kreuzwegstation ist Jesus dargestellt, wie er ans Kreuz genagelt wird, und Diakon Schwarzwalder liest dazu den Text: "Die Wachposten bleiben, halten Klagende und Schaulustige fern. Gaffer befinden sich in einiger Entfernung, die eine klammheimliche Freude verspüren, wenn andere sich vor Schmerzen winden."

Am Kreuz, das mit Stiefmütterchen und Palmzweigen geschmückt ist, hängt ein Papierbogen mit "Fürbitten in Zeiten der Pandemie", und Martin Erhard erinnert an den Ukrainekrieg. "Lernen wir aus der Geschichte nichts dazu?", fragt er. Erhard leitet daraus die Verpflichtung ab, dass die Kreuzigungsgruppe gerade in dieser Zeit erhalten werden müsse. Er wünscht sich, dass die Gemeinde Pöcking "dieses wertvolle Kulturgut" und "diese würdige Anlage als Ort der Stille und des Gebetes" von der Stadt München zurückkauft. Dann könnte es als Mahnmal und Gedächtnisstätte einer neuen Welt gute Dienste leisten, ist er überzeugt.