Wenn Stefan Vilsmeier, Gründer des Medizintechnik-Unternehmens Brainlab, leidenschaftlicher Operngänger und Kunstsammler, sich für ein Gespräch verabredet, sagt er nicht „wenden Sie sich doch an meinen persönlichen Assistenten“. Vilsmeier, der durch die Absage des geplanten Börsengangs seines Unternehmens im Sommer bundesweit in den Schlagzeilen ist, schaut nur kurz auf sein Smartphone und antwortet: „Am besten zwischen dem Festspielabend des Opernstudios und der Premiere der Pénélope.“
Porträt des Brainlab-Gründers Stefan VilsmeierEin Leben zwischen Hirnforschung und großer Oper
Lesezeit: 7 Min.
Der Brainlab-Gründer Stefan Vilsmeier revolutionierte die Medizintechnik. Er ist ein großer Kunstsammler und ein noch leidenschaftlicherer Operngänger. Was ihn bewegt, welche Hürden er als Jugendlicher zu nehmen hatte – und warum ein Besuch im Atelier von Anselm Kiefer für ihn zur Initialzündung wurde.
Von Evelyn Vogel
