Porträt des Brainlab-Gründers Stefan Vilsmeier Ein Leben zwischen Hirnforschung und großer Oper 19. September 2025, 11:34 Uhr | Lesezeit: 7 Min.

Stefan Vilsmeier liebt die Oper und die zeitgenössische Kunst. Sogar die Firmenzentrale von Brainlab hat er in eine Kunstgalerie verwandelt. (Foto: Roman Job / Brainlab)

Der Brainlab-Gründer Stefan Vilsmeier revolutionierte die Medizintechnik. Er ist ein großer Kunstsammler und ein noch leidenschaftlicherer Operngänger. Was ihn bewegt, welche Hürden er als Jugendlicher zu nehmen hatte – und warum ein Besuch im Atelier von Anselm Kiefer für ihn zur Initialzündung wurde.

Von Evelyn Vogel

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback