Zum Hauptinhalt springen

Porträt des Brainlab-Gründers Stefan VilsmeierEin Leben zwischen Hirnforschung und großer Oper

Lesezeit: 7 Min.

Stefan Vilsmeier liebt die Oper und die zeitgenössische Kunst. Sogar die Firmenzentrale von Brainlab hat er in eine Kunstgalerie verwandelt.
Stefan Vilsmeier liebt die Oper und die zeitgenössische Kunst. Sogar die Firmenzentrale von Brainlab hat er in eine Kunstgalerie verwandelt. (Foto: Roman Job / Brainlab)

Der Brainlab-Gründer Stefan Vilsmeier revolutionierte die Medizintechnik. Er ist ein großer Kunstsammler und ein noch leidenschaftlicherer Operngänger. Was ihn bewegt, welche Hürden er als Jugendlicher zu nehmen hatte – und warum ein Besuch im Atelier von Anselm Kiefer für ihn zur Initialzündung wurde.

Von Evelyn Vogel

Wenn Stefan Vilsmeier, Gründer des Medizintechnik-Unternehmens Brainlab, leidenschaftlicher Operngänger und Kunstsammler, sich für ein Gespräch verabredet, sagt er nicht „wenden Sie sich doch an meinen persönlichen Assistenten“. Vilsmeier, der durch die Absage des geplanten Börsengangs seines Unternehmens im Sommer bundesweit in den Schlagzeilen ist, schaut nur kurz auf sein Smartphone und antwortet: „Am besten zwischen dem Festspielabend des Opernstudios und der Premiere der Pénélope.“

Zur SZ-Startseite

Unerwartete Volte bei Münchens Kabarett-Institution
:Till Hofmann übernimmt erneut die Leitung der Lach- und Schießgesellschaft

Till Hofmann, einst im Unfrieden gegangen, kehrt als Geschäftsführer zurück zur dahinsiechenden Lach- und Schießgesellschaft. Er setzt nun auf den Markenkern – und wird mit der Kabarett-Institution vorerst Schwabing verlassen.

Von Oliver Hochkeppel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite