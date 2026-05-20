Als „Nerv“ in „Die wilden Kerle 3“ oder „Hannes“ in „Vorstadtkrokodile“ war Nick Romeo Reimann lange ein furchtloser und frecher Held für eine ganze Generation von Kindern. Mehr als 20 Jahre später ist der heute 28-jährige Münchner noch immer erfolgreich. Nun freut sich der Schauspieler über den Start der RTL-Plus-Serie „Highter & Wolkig“, in der er in der Hauptrolle zu sehen ist.