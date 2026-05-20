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Schauspieler Nick Romeo Reimann im PorträtDer „wilde Kerl“ war gestern – wenn ein Kinderstar erwachsen wird

Lesezeit: 4 Min.

Nick Romeo Reimann lebt derzeit in Wien – für die Dreharbeiten der Serie „Highter & Wolkig“ kehrte er in seine Heimatstadt München zurück.
Nick Romeo Reimann lebt derzeit in Wien – für die Dreharbeiten der Serie „Highter & Wolkig“ kehrte er in seine Heimatstadt München zurück. Sasha Ilushina

Einst war Nick Romeo Reimann der furchtlose Held in der Kinderfilmreihe „Die wilden Kerle“. Inzwischen spielt der 28-Jährige Theater in Wien – und die Hauptrolle der Comedy-Serie „Highter & Wolkig“. Wie erklärt er seinen erfolgreichen Weg?

Von Hannah Tahedl

Als „Nerv“ in „Die wilden Kerle 3“ oder „Hannes“ in „Vorstadtkrokodile“ war Nick Romeo Reimann lange ein furchtloser und frecher Held für eine ganze Generation von Kindern. Mehr als 20 Jahre später ist der heute 28-jährige Münchner noch immer erfolgreich. Nun freut sich der Schauspieler über den Start der RTL-Plus-Serie „Highter & Wolkig“, in der er in der Hauptrolle zu sehen ist.

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