Von Oliver Hochkeppel, Nürnberg

Selbst unter Stress bleibt Rainer Pirzkall fast immer eine fränkische Frohnatur, wann, wo und in welcher Funktion ihn man auch trifft. Und Funktionen hat er einige: Er ist der singende und rappende Zeremonienmeister und Bandleader der Bigband Carlos Reisch; seit 2014 leitet er das Nürnberger Bardentreffen, das wohl größte Open-Air-Weltmusikfestival Europas, womit er im Hauptberuf Angestellter der Stadt Nürnberg beim "Projektbüro im Geschäftsbereich Kultur der Bürgermeisterin" ist, wie es korrekt heißt; und seit 2016 betreibt er auch noch das kleine Musiklabel Rosenau Records, dessen Schlagzahl er in diesen Corona-Zeiten sogar erhöht hat.

Dass Pirzkall so eine wichtige Figur in der Nürnberger Musikszene werden würde, war ihm nicht vorgezeichnet. Dass Musik in seinem Leben eine Rolle spielen würde, schon. Früh ermöglichten ihm die Eltern Klavierunterricht. Und früh eiferte er seinem neun Jahre älteren Bruder an der Gitarre nach. Es war aber vor allem seine Schulzeit, die den Stein ins Rollen brachte. "Ich war neben einem anderen der einzige aus der Schnaittacher Jugend, der nicht im benachbarten Lauf aufs Gymnasium ging, sondern in Nürnberg", erzählt Pirzkall. Obendrein aufs humanistische Melanchton-Gymnasium. "Latein und Griechisch waren zwar nicht so meins", erinnert sich Pirzkall, "aber die humanistische Idee, die hat mich schon geprägt. Und dann gibt es an solchen Schulen immer ein, zwei Lehrer, die dich beeindrucken und deinen Weg bereiten."

Bei Pirzkall war das vor allem Wolfgang Fulda, der Bruder des Jazzpianisten Peter Fulda. Neun Jahre lang war Wolfgang Fulda Pirzkalls Musiklehrer, er brachte ihn zu "seinem" Instrument, dem Saxofon, holte ihn in die Schul-Bigband, wo er ihn dann auch als Sänger entdeckte, ließ ihn Musik-Abitur machen und holte ihn danach in sein außerschulisches Vokalensemble Dufay. "Das gibt es heute noch", berichtet Pirzkall, "und da sitzen echte Profis drin. Ich war Amateur, und bei dem anspruchsvollen Repertoire wurde mir der Druck bald zu groß". Zumal Pirzkall erst einmal an eine praktische, sichere Ausbildung dachte. Er ging zu einem Fahrzeugtechnik-Studium nach Dresden. Freilich traf er dort schnell einen alten Musiker-Freund, der ihn in die Dresdner Musikszene einführte. "Ich spielte mit verschiedenen Bands und saß bald sogar im Hochschul-Ensemble. Ich hatte riesigen Spaß und hätte ohne das den Ingenieur wahrscheinlich gar nicht durchgezogen", sagt Pirzkall.

Jedenfalls war ihm danach klar, dass er nichts Technisches, sondern Musik zu seinem Beruf machen wollte. Freilich nicht als Musiker, "dafür war ich mit 25 gegen all die wahnsinnig talentierten Jungen schon zu spät dran, und ich bin auch keiner, der acht Stunden am Tag Saxofon oder Gesang üben kann". Stattdessen dachte er an eine Rolle hinter den Kulissen und schrieb sich für "Kulturmanagement" im österreichischen Krems ein. "Heute kann man das überall studieren, damals gab es das als Masterstudium nur in London, an der Pop-Akademie Mannheim und eben an der Donau Universität." Nebenbei wollte freilich ein bisschen Geld verdient sein, und da traf es sich, dass ihm der Vater seiner damaligen Freundin (und heutigen Frau) als Leiter der Nürnberger Jugendherberge dort einen Nebenjob vermittelte. Schnell knüpfte Pirzkall darüber allerlei Kontakte in die junge Szene, spielte selbst in diversen Bands mit, die seine Vorliebe für Jazziges, Latin und Hip-Hop teilten, vor allem in der als Trio gestarteten Carlos Reisch (benannt nach dem stilistischen Vorbild Carlos Santana und dem legendären FCN-Fußballer und Schreibwarenladenbesitzer Stefan Reisch), das sich bald zum Orchester auswachsen sollte, veranstaltete Konzerte und vermittelte Musiker. Eine kurze Zeit lang war er sogar Booker für das Duo von Peter Fulda mit einem gewissen Michael Wollny, der dann bekanntlich schnell alleine Karriere machen sollte.

Bald werkelte Pirzkall auch im Team des von Andreas Radlmaier geleiteten Projektbüro des damaligen städtischen Kulturreferats. Radlmeier guckte sich Pirzkall als Nachfolger für den jahrzehntelangen Leiter des Bardentreffens Charly Fischer aus. Fischer arbeitete ihn zwei Jahre lang ein, 2015 war dann Pirzkalls erste eigene Festival-Ausgabe. "Das Bardentreffen ist Nürnbergs fünfte Jahreszeit, wie das Oktoberfest in München", befindet Pirzkall. 200 000 Besucher ziehen Jahr für Jahr drei Tage lang friedlich durch die Altstadt zu den verschiedenen Bühnen, um sich von Musik aus aller Welt begeistern zu lassen. Man darf behaupten, dass Pirzkall mit seinem Team das Festival noch einmal auf ein neues Niveau gehoben hat. Indem er Programm wie Publikum verjüngt und mit einem jährlichen Motto - von "Rhythmandpoetry" oder "World Wide Akkordeon" bis zu "Sound of Islands" oder "Gegenwind", womit sowohl Blasinstrumente wie politisches Engagement gemeint waren - Schwerpunkte gesetzt und inhaltliche Struktur eingezogen hat.

Parallel dazu gründete Pirzkall 2016 das Label Rosenau Records, zunächst eigentlich nur für Carlos Reisch, für das er kein vernünftiges Angebot anderer Labels fand. "Im Lauf der Zeit sind dann immer mehr Musiker aus dem Umfeld auf mich zugekommen", erzählt Pirzkall. Leute wie die Holzbläser Norbert Nagel, Christoph Beck und Markus Harm, das Gitarrenduo Coşkun Wuppinger, der Vibrafonist David Soyza oder der Pianist Andreas Feith. Zwölf CDs sind seit 2017 entstanden, zuletzt im Februar das Duo-Projekt "What's New" von Harm und Feith, das vom NDR zum "Album der Woche" gekürt wurde. Und gerade eben mit "Androids 7881" der erste Teil einer Trilogie des Bassisten Markus Schieferdecker, der als früheres Mitglied des Nürnberger Sunday Night Orchestras zu den frühen prägenden Einflüssen Pirzkalls gehört. Schieferdecker widmet sich hier einem seiner Vorfahren, dem Komponisten und Kirchenmusiker Johann Christian Schieferdecker (nach dem eben jener Asteroid benannt ist), im All-Star-Quartett mit dem britischen Saxofonisten Wayne Escoffery an den Tenorsax-Klappen, dem amerikanischen Pianisten Xavier Davis und dem Schweizer Schlagzeuger Joris Dudli. Pirzkalls Label erreicht nun internationale Ausstrahlung.

Die Philosophie seines Labels steht für Pirzkalls generelles Selbstverständnis: "Man muss einfach machen, was man nicht lassen kann. Es ging los mit Hilfe zur Selbsthilfe, und dann kam eins zum anderen. Im Kern geht es mir bei allem, was ich tue, darum, gemeinsam Gehör zu finden." Umso bedrückender ist für den immer elanvollen und fröhlichen 41-Jährigen die aktuelle Situation, in der die Bigband ruht und es wohl zu zweiten Mal kein Bardentreffen geben wird. "Natürlich versuchen wir im Projektbüro, die Szene über Wasser zu halten. Aber es ist traurig, zu sehen, wie uns letztlich die Hände gebunden sind. Wir können keine Existenzen retten. Nicht nur die meisten Musiker fallen durchs Raster, auch all die Studierenden, Tontechniker, Roadies oder Helfer. Die arbeiten jetzt am Bau, und viele kommen auch nicht mehr wieder. Das ist Wahnsinn, was für eine Expertise da verloren geht." Unterkriegen lässt sich Pirzkall trotzdem nicht. Er wird weiter versuchen, in vielen Rollen all dem Gehör zu verschaffen, was er für gut und wichtig hält.