Von 1. Januar 2021 an übernimmt Bernhard Achhorner die Volksmusikpflege in Oberbayern.

Von Sabine Reithmaier, Bruckmühl

Ein Tiroler als oberbayerischer Volksmusikpfleger - geht das überhaupt? Bernhard Achhorner muss erst einmal lachen über die Frage. Klar, sagt er dann. Warum nicht? Er sei schließlich in Kössen im Kaiserwinkl aufgewachsen, direkt an der oberbayerischen Grenze zu Schleching und Reit im Winkl. Den musikalischen Austausch mit den Nachbarn habe man da in verschiedenen Ensembles ständig gepflegt. "Das war normal." Und ansonsten sei ein distanzierter Blick von außen ja gelegentlich ganz hilfreich.

Achhorner, Jahrgang 1991, stammt aus einer musikalischen Familie. "Ich wurzle in der Volksmusik." Er spielt Trompete, hat das Instrument am Innsbrucker Landeskonservatorium studiert, außerdem an der Universität Innsbruck Musikwissenschaft, Musikethnologie und Europäische Ethnologie. Noch schreibt er an der Doktorarbeit über Musikhandschriften und Drucke von 1760 bis 1830. Doch bis er am 1. Januar seine Stelle antritt, will er die Dissertation eingereicht haben.

Nach seinen Zielen gefragt kommt erst der unvermeidliche Satz, dass er natürlich Ansprechpartner für alle volksmusikalisch interessierten Oberbayern sein möchte. Doch im Gegensatz zum Vorgänger Ernst Schusser, der häufig mit dem Akkordeon durchs Land zog und die Menschen zum Singen ermutigte, plant er den Fokus seiner Arbeit vor allem in Richtung Dokumentation, Erforschung und Vermittlung von Wissen, sowie auf die Konzeption von Bildungsangeboten zu richten. "Ich möchte schon raus aus dem Elfenbeinturm Wissenschaft und hin zu den Menschen", sagt er. "Aber mir schwebt eine partizipative Musikvermittlung vor." Er plant, eine Art Lehrgang zu entwickeln, der Musikern und anderen volksmusikalisch Interessierten eine fundierte Weiterbildung zu gezielten Inhalten ermöglicht. "Volksmusikvermittlung von Volksmusikern für Volksmusiker", sagt er und kündigt an, verstärkt Vereine und Ensembles anzusprechen. Die Vermittlungskomponente dürfe nicht nur an seiner Stelle hängen, sondern müsse auf breitere Basis gestellt werden. Vielleicht gelinge es, neue Zielgruppen zu erschließen, sagt er. Musik eigne sich wunderbar als Brückenbauer zwischen Menschen unterschiedlicher Lebenswelten, Herkunft und Religion.

Dass in Bruckmühl künftig auch die Popularmusik vertreten ist, begrüßt er sehr, hofft auf Überschneidungen, Synergieeffekte, gemeinsame Projekte. "Ein offenes Miteinander ist sicher für beide Seiten fruchtbar", sagt er und hofft, dass ihm selbst auch noch Zeit zum Musikmachen bleibt.