Ältere Brüder können nerven. Jüngere auch. Auf den Keks gehen wie die Bauchrednerpuppe in dem Musikvideo "Weil es immer so traurig ist, wenn der Sommer geht". Was der Bart und Schiebermütze tragende Große in dem Stück seiner Verflossenen hinterhergreint - "Seitdem du weg bist, hör' ich wieder Grunge" -, plappert der glupschende Mini-Mann neben ihm mit koboldhafter Stimme nach - "wieder Grunge, wieder Grunge!" Klappe halten!, möchte man da rufen.

Und wer macht wen nach bei den Weber-Brüdern aus Schrobenhausen? Wer hatte zum Beispiel als Erster den Nasenring? "Der Flo", sagt der Jörg. "Aber der Jörg hatte den ersten Ohrring", sagt der Flo. Klar, dass er, der Familienkasper, seinen größeren Bruder nachäffte, aber ihm eben auch nacheiferte: "Er war mein Vorbild." Noch immer schwärmt er von Jörgs Glanztaten: Basketball-Bayernauswahl, Konservatoriums-Musterschüler, und das Debüt 1994 seines Sextetts Jazzoo: "Spitzenalbum!"

Detailansicht öffnen Rampensau, vielseitige: Flo Weber gehen die kreativen Ideen nicht aus. (Foto: Gerald von Foris)

Nun sind Flo Webers Verdienste auch nicht von schlechten Eltern: oberbayerischer Schwimmmeister 1983, drei Bücher (das vierte folgt im Frühjahr), Kunstausstellungen und freilich: seit nun 25 Jahren Drummer von Bayerns erfolgreichster Band, den Sportfreunden Stiller. Da ist auch Jörg voll des Lobes, vor allem über diese "unbandige Ideenvielfalt", er könne sich "an keinen Tag erinnern, wo der Flo, die Rampensau, einen kreativen Durchhänger gehabt" habe, egal ob nun "im Malen, in der Schriftstellerei oder in der Musik". Mal abgesehen davon, dass Flo Weber anmerkt, dessen am Augsburger Downtown Music Institut dozierender Bruder habe seine Musikalität erst an letzter Stelle genannt, herrscht da also mit Mitte/Ende 40 starke Brüderlichkeit.

Die haben sie nun ausgespielt bei MS Flinte, einem kuriosen Projekt, nicht dem ersten gemeinsamen übrigens: Schon bei den Schrobenhausener Grunge-Pionieren Subsonic Bi Pets spielten sie zusammen. Ebenso wie Jörg bei Flos Hardcore-Haudraufs Bolzplatz Heroes mitmischte und wie er für die Sportfreunde Streicher arrangierte und auf der Bühne die Bläser anführte. Das fühlte sich etwa in der Olympiahalle richtig gut an, aber neidisch auf den Popstar in der Familie war er nie, sagt Jörg Weber. Dass beim Freibadbesuch einmal 50 Kinder den Bruder um Autogramme belagerten, bestätigte seine Berufswahl: "Ich liebe meine Anonymität. Mit 16 entschied ich mich, Jazzmusiker zu werden, da war schon klar, ich werde in den kleinen Clubs bleiben." So eine Erfahrung auf der anderen Seite machte auch Flo einmal, aushilfsweise bei einem Free-Jazz-Ding von Jörg: "Das war schon toll. Aber dann verlangten sie ,mehr Swing', von mir, dem Bumm-Tschack-Bumm-Tschack-Drummer!"

Detailansicht öffnen Der Jazz-Musiker Jörg Weber vor einem Bild seines Bruders. (Foto: Flo Weber)

Als MS Flinte ballert Flo wie mit dem Maschinengewehr Reime und Beats hinaus, und Jörg richtet sie durch den Produzententrichter aufs Ziel. Gegen die Lockdown-Langeweile. "Runter in den Keller. Zwölf Tage später wieder hoch. Zwölf Lieder im Gepäck", war die Idee, von der Flo dem Bruder an Tag fünf berichtete. "Naja, mach' erst mal", dachte der sich. Als der Kleine ihm nach zwölf Tagen - nach einer "Flow-Experience" - wirklich zwölf Stücke präsentierte, war er teils beeindruckt, teils nicht: "Auf Anhieb haben mir einige Songs gar nicht gefallen, einige wahnsinnig gut." Jörg Weber erinnerte an das Motto ihres Vaters: "Gescheit, oder gar nicht, Flo." Also bündelten sie die Kräfte, der studierte Komponist und Arrangeur baute - bis auf die Drum-Beats und die Stimme - Flos Amateur-Spuren mit seinen Profimaschinen nach. Und er spielte Saxofon, Querflöte, Rhodes-Piano und mehr dazu, während der kleine Bruder drängelte: "Passt schon! Mach' mal schneller."

Das geht prima zusammen: Das Genaue, denn das nun downloadbare Ergebnis "Tiere kommen!" klingt wuchtig und ausgereift. Und das Ungestüme, denn wenn man das "Musikerschwein" (für das MS ebenso stehen soll wie "Multikreativsubjekt" oder "Mummenschanz") Flo Weber erst mal aus dem Sportfreundestadion rauslässt, bahnt es sich kuriose Wege, geschmeidig-stampfend wie das "Dampfross" im Eröffnungsstück. Mal kraftmeiert er Reime stemmend in "Brainbuilding": "Mund auf, Augen auf, Ohren auf, Wort drauf / Fitness beginnt im Kopf und hört im Kopf auf"; mal treibt er in "Yo Around" zum Tanz an: "Wir machen Limbo, wir machen Hampelmann / ... / Hatha-Yoga, harter Pogo / wir sind für Moshpit / von Kopf bis arschfit", was ein wenig an Tip-Top, das Bruder-Gaudiduo von Sportfreund Peter Brugger, erinnert, und auch an die Kinder-Rap-Kings Deine Freunde. Alles kommt in seiner prallen Wundertütigkeit am ehesten den Fanta 4 nah, weil er ja auch seine Halbstarken-Helden Beastie Boys ("Summa Cum Laude") oder die Red Hot Chilli Peppers ("Musterknaben") herumpoltern lässt, und weil ihm sein Bruder Hip-Hop-Jazz-Heroen wie Mac Miller oder Kendrick Lamar näherbrachte.

Jörg Weber ging es aber nicht um musikalische Späterziehung. In ihrer Intensität seien sie sich sehr ähnlich, sie gingen die Sache aber von anderen Seiten her an, er eher von der Ernsten, Bruder Florian mit hallodrihaftem Humor (siehe sein Sportfreunde-Solo "Lumpi"). "Wenn es nur lustig wäre, würde ich nicht mitmachen. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass der Flo auch mit Tiefgang, Gesellschaftskritik und Zeitbezug schreibt." Und das hat er, etwa im Titeltrack "Tiere kommen", wo er nicht etwa das Corona-bedingt aufploppende Bedürfnis nach British-Kurzhaar-Katzen besingt, sondern anlässlich des etwa in Schweden beobachteten Eindringens der Wildnis in Lockdown-leere Städte über "Neue Strukturen" sinniert. Am meisten rührte er seinen Bruder mit "Je dunkler die Nächte, desto heller die Sterne", wie schon im Bolzplatz-Heroes-Song "Your Picture" eine Elegie über ihre früh gestorbene Mutter: "Manches stellt auch, wenn es weg ist, die Weichen / schönen Gruß ans Himmelreich ... Neben mir zwei Schnaps ein Teleskop und ein Gesicht und ich weiß, dich verlier ich nicht." Und in "Einen Scheiß muss ich" erkennt Jörg viel mehr als pubertäre Trotzigkeit, nämlich die Botschaft, "dass Menschlichkeit unsere höchstes Gut sein sollte, was viele gerade vergessen, die in ihrem Egoismus das Kollektiv schädigen." Im Video dazu rasiert Flo Weber seinen Monate lang gepflegten Bart ratzekahl ab und schminkt sich mit Utensilien seiner Tochter zum Glamourgirl. Im Nachspann widmet er das "allen Bunten dieser Welt: Jeder ist möglich".

Im oberlässigen Schwarzweiß-Filmchen zu "Summa Cum Laude" vom Dachsportplatz des Bellevue di Monaco ist es ihm wichtig darauf hinzuweisen, welche tolle Arbeit dieser Flüchtlingshilfsverein leistet. Aber ganz ohne Posen geht es für Flo Weber nicht und er setzt zum einarmiger Breakdance-Move an ("Wir haben ja schon als Buben die Kartons ausgebreitet und zur Rock Steady Crew getanzt"). Da arbeitet einer an seiner Streetcredibility. "Ach, mir ist schon klar, dass das kein richtiger Hip-Hop ist", sagt er. Selbst wenn ihn die Rap-Polizei auf einer Tour dafür schelte, werde er doch "sauviel Spaß" auf der Bühne haben. Er wisse allerdings noch nicht, wann die "Friedensflinte" ins Feld zieht. Wohl aber schneller als die Sportfreunde mit ihrer Jubiläumstour, denkt er.

Auch mit seinem Stammtrio geht es voran, in Klausur in Niederbayern haben sie endlich an neuen Songs gebastelt. "Wenn es nach mir ginge, hätten wir in der Zeit schon fünf Alben geschrieben", sagt er ungeduldig. Man merkt, der will raus, dann eben mit geladener Flinte, zur Not allein mit Ghettoblaster, lieber natürlich mit Band und Bruder. Das allerdings könnte knapp werden im Terminplan, denn Jörg Weber hat nach Jahren Jazzoo reaktiviert. Am meisten freut sich sein Bruder über die Auferstehung jener Band, die ihm einst das Stück "Der Poser" widmetet. Ach, Brüder sind schon was Tolles.