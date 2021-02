Von Michael Zirnstein

Die Zeremonie hatte sich Ivica Vukelic pompöser vorgestellt. Und mit Zeremonien kennt er sich aus, wenn man die zauberhaften Musik- und Literaturabende, die er seit 21 Jahren mit seiner Agentur Club2 veranstaltet, als solche sieht. Dieses Gelöbnis aber ging ruckzuck; in einem Büro im Verteilzentrum Arnulfstraße schwor er, das Briefgeheimnis zu wahren und war schwuppdiwupp Zusteller der Deutschen Post. "Unglamouröser, als ich dachte", sagt er, "immerhin ist Briefzustellen ja eines der hoheitlichen Rechte". Wer mag, stelle sich den drahtigen, lockigen Mann vor wie Kevin Costner im Film "Postman", der in einer post-apokalyptischen Welt die gesellschaftliche Ordnung durch das Ausreiten von Handgeschriebenem wiederherstellt. Der Oldtimer-Fahrrad-Fan Ivi Vukelic sieht es pragmatischer: "Jetzt bin ich drin in der Mühle des Sozialversicherungsberufslebens." Schuld daran freilich ist die Corona-Pandemie, die ihn als Kulturschaffenden einkommenslos gemacht hat. Nach einer Weile Arbeitslosengeld bezieht er nun erstmals Tariflohn. Dafür muss er jeden Werktag um 6.30 Uhr aufstehen und einen Packen Briefe und Päckchen abarbeiten. Das halte ihn "geistig und körperlich flexibel", und immerhin dürfe er entlang der Maximiliansstraße die Kammerspiele und das Residenztheater beliefern, für die er jahrelang immer wieder als Musiker arbeitete.

Für andere mag so ein Job normal sein, für den vielbegabten Gitarristen, DJ, Barmann, Veranstalter und Koch der Münchner Szene allerdings ist es durchaus "ein Move", er habe sein "Leben als Bohemian" damit beendet. Was dieses künstlerische Sich-Austoben-Können stets für Früchte bei ihm trieb, sieht man am neuen Album von Tilman Rossmys "Hamburger Schule"-Band Die Regierung. "Da" ist nach "Raus" und "Was" die dritte Platte in vier Jahren, die zweite, auf der Vukelic Gitarre für den singenden Liedermacher spielt. Sie lernten sich kennen, als Vukelic zu den Anfangszeiten des Club2 ein Konzert für Rossmy organisierte. "München war immer ein schwieriges Pflaster für Die Regierung und sein Quartett", sagt Vukelic, "aber bei uns lief's dann, das hat er nicht vergessen." Und weil Rossmy sich auch erinnerte, dass "Lightning Ivi" ein Getriebener an der Gitarre ist, rief er ihn 2002 an, als er für Süddeutschland eine Tour-Besetzung der Regierung suchte. Der Essener Rossmy lebte damals zeitweilig als Software-Entwickler in München, was hier kaum einer wusste, und er holte Vukelic immer mit dem Auto in dessen legendärer Künstler-WG Ponyhof am Viktualienmarkt ab, dann fuhren sie nach Augsburg zum Proben und später bis an die Ostesse zu Konzerten. "Dann hatten wir 13 Jahre keinen Kontakt", sagt Vukelic. Zur Comeback-Tour 2017 meldete Rossmy sich wieder, lud Vukelic ein, die aktuelle Band in Berlin zu beschnuppern, und Vukelic wurde offizielles Regierungs-Mitglied.

Es ist in deutschen Rockkreisen ein angesehenes Amt, in dieser 1982 gegründete Institution zu wirken. Jede Platte ein "Staatsakt", so heißt zumindest ihr ehrwürdig-versponnenes Label von Maurice Summen (Die Türen). "Geld verdient damit keiner", sagt Vukelic, ihn reizte an dem Ruf die Freundschaft und Rossmys Poesie. Die ist bei "Da" wieder außergewöhnlich, zumal der Sänger da seine Erfahrungen aus einem Selbstfindungs-Retreat verarbeitet hat. Auch wenn er die Gruppengespräche als "Erwachsenen-Gelaber" abtat, sei eben doch "eine psychedelische Platte aus der Stille gepurzelt", inhaltlich voll der Philosophie, der Transzendenz und der Meditation "jeder für sich, alle zusammen, im Schneidersitz, auf der Tanzfläche, tiefe, tiefe Liebe, voll in die Fresse ..." Und das ist gar nicht mal allzu ironisch gemeint.

Zu erleuchtungsnahen Zeilen wie "Der Witz ist, du kannst es nicht besitzen, ja, du bist es" entwickelt das Eröffnungsstück rund um die jaulende Blues-Gitarre ihren Flow. Im wabernden "Alles Lüge, alles gut" hallt es dubbig im Oberstübchen, derweil auch hier Vukelic geräuschstark und rückkoppelnd all die Hirnerei torpediert. Er habe viel Gestaltungsfreiheit gehabt und sei diesmal dem Grunge-Guru J. Mascis gefolgt. Als sie sich noch in Berlin zu Aufnahme-Sessions treffen konnten, ließen sie es in psychedelischen Krautrock-Jams laufen, danach mussten sie sich mit Homerecording herumschlagen, was Vukelic gar nicht behagte, so wie die ganze erzwungene Virtualität - dazu passt die Zeile: "Wer bin ich, wenn ich meinen Körper verlasse?" Oder: "Geliebte Stille", wie Rossmy singt? Für den Gitarristen eher nicht, ihm gehen die echten kreativen Treffen ab. Auch mit der Münchner Band Sasebo: "Unsere Japaner sind nicht bereit, am Rechner zu arbeiten. Ich hab' es mal versucht, aber sie haben meine Mail nicht mal beantwortet."

Vukelic klingt nicht mehr so deprimiert wie vorigen August, als er bei einem Krisengespräch auf Einladung Der Linken im Rathaus von allen Szene-Vertretern am niedergeschlagensten wirkte: "Rien ne va plus", sagte er tief in den Stuhl gesunken, sprach von der "Stunde Null" und davon, alles hinzuschmeißen. Ein Leben lang an seinem Traum gearbeitet, und "jetzt was?" (so ein Titel auf "Da"). Corona hat viele Künstler an ihrer Berufung zweifeln lassen. Aber Vukelic gibt nicht auf, der Club2 sei dank Hilfsgeldern gerettet. Bis er wieder Konzerte veranstalten und mit der Regierung auf Tour gehen kann, macht er eben seine Touren als Briefträger. Wie einst der norwegische Songwriter St. Thomas, den er für Konzerte nach München holte. Der schottische Paketbote Nathan Evans, der mit "The Wellerman" eine Seemannslieder-Welle im Internet ausgelöst, lebt längst von der Musik. Und Charles Bukowski hat aus seinen Erfahrungen als unsittlicher Briefträger den Roman "Der Mann mit der Ledertasche" gestrickt. Also zieht Ivi Vukelic weiter von Haus zu Haus als Postmann. "Aber ich klingel' bestimmt nicht zweimal", sagt er.