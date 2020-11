Von Barbara Hordych

Es ist wohl einer der bekanntesten Dialoge in der Märchensammlung der Gebrüder Grimm überhaupt, den Rotkäppchen und ihre vermeintlich krank zu Bett liegende Großmutter führen. Denn in Wirklichkeit ist es der Wolf, der die Titelheldin mit tief ins Gesicht gezogener Haube erwartet. "Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren?" fragt das Mädchen beim Eintreten verwundert, darauf der Wolf: "Damit ich dich besser hören kann!"/ Rotkäppchen: "Ei, Großmutter, was hast du für große Augen?" - Wolf: "Damit ich dich besser sehen kann!"/ "Ei, Großmutter, was hast du für große Hände?" - Wolf: "Damit ich dich besser packen kann!"/ Rotkäppchen: "Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!" - Wolf: "Damit ich dich besser fressen kann!".

Als Drehbuch mit Dialogen und kurzen Regieanweisungen ist "Rotkäppchen" in Julia Spiers Spielebuch "Märchentheater" abgedruckt. Sobald man es aufklappt, verwandelt es sich in eine Bühne und macht die Kinder selbst zu Erzählern, Regisseuren und Schauspielern. Insgesamt enthält das "Märchentheater" vier traumhaft schöne Pop-up-Bühnenbilder, auf denen Kinder mit Hilfe der dazugehörigen Dialogkarten die Märchen "Die kleine Seejungfrau", "Ali Baba und die vierzig Räuber", "Aschenputtel" oder eben "Rotkäppchen" nachspielen können. 120 Spielfiguren zum Ausstanzen warten wie Schauspieler auf der Theaterbühne hinter den Kulissen auf ihren Einsatz. Eigentlich sind es sogar 240 Spielfiguren, da beide Seiten anders gestaltet sind. Ist das Pferd beispielsweise auf der einen Seite ein Schimmel, so ist es auf der anderen Seite ein Rappe.

Die jungen Theaterspieler können mit der kleinen Meerjungfrau in eine farbenfrohe Unterwasserwelt mit den verschiedensten Meeresbewohnern eintauchen oder sie wohnen in einer lebendigen Stadt, hinter deren Dächern die Türme des Schlosses von Aschenputtel emporragen. Vielleicht müssen sie wie Rotkäppchen einen wundersamen Wald durchqueren oder mit Ali Baba eine mysteriöse Höhle erkunden, in deren Tiefen ein Schatz versteckt ist. Der Fantasie sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt. Denn die detailliert gestalteten Papierbühnen der französischen Illustratorin lassen sich natürlich nicht nur für die genannten vier Stücke, sondern für Dutzende weitere, selbst erfundene Geschichten verwenden. Ein ideales Beschäftigungsbuch.

Julia Spiers: Märchentheater, ab 6 J., Verlagshaus Jacoby & Stuart Berlin 2019