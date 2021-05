Von Oliver Hochkeppel

Detailansicht öffnen Abstand halten ist weiterhin Pflicht. Das gilt auch bei Freiluftkonzerten auf dem Spiegelplatz vor dem Import-Export für das Publikum und Künstler wie die Berliner Elektropop-Musikerin Aÿa. (Foto: Ryan Tandya)

Es scheint bei Politik und Verwaltung ein Misstrauen gegenüber der als Subkultur verdächtigen Pop-, Rock- und Jazz-Szene zu geben. Während nach dem ersten Lockdown die Öffnungsregelungen den Clubs zumindest den Besuch einiger Gäste ermöglichten, gestaltet sich das jetzt schwieriger - obwohl es Impfungen und Schnelltests gibt. Während also seit Wochen wieder 800 Gäste zu Blasmusik im Biergarten sitzen dürfen, bekommt die Unterfahrt nach wie vor keine 30 Geimpfte oder Getestete zu ihren Live-Streams in den Saal: Das Kreisverwaltungsreferat ist sich unsicher, ob es sich (nach 43 Jahren mit 15 000 Konzerten) bei der Unterfahrt um eine "Konzertbühne" handelt - weil es keine verschraubte Bestuhlung für die Sitzplatzzuordnung gibt. Solange diese Frage nicht geklärt ist, wird die Insomnia Brass Band aus Berliner ihren Power-Mix von New-Orleans-Jazz bis Punkrock also ebenso nur für die sechs Kameras und die Internet-Zuschauer spielen wie die Sängerinnen Olga Dudkova und Hannah Weiss ihre Musikhochschul-Abschlusskonzerte.

Aus ähnlichen Gründen haben Muffatwerk, Feierwerk und Backstage ihre Auftaktkonzerte schon wieder auf Mitte Juni verschoben. Kleine Siege im Kampf gegen die Mühlen der Bürokratie konnten Bühnen mit Theaterbezug oder Open-Air-Bühne erringen: Im Hof des Import Export versuchen sich unter dem Motto "We Won't Shut Up!" die singende Oud-Spielerin Salma sowie die Soul-Truppe Pepperella und tags darauf die marokkanisch-jemenitische Elektropop-Musikerin Aÿa (Avia Shoshani) an Diskursen gegen den Kanon, samt Talks und DJ-Sets. Nebenan im Schwere Reiter treten das Experimental-Duo Tonic Train von Sarah Washington und Knut Aufermann zu "Continuous Interruptions", dann das Orchester der/gelbe/klang mit Werken des Kammermusikers und String-Theoretikers Michael Quell vor reales Publikum.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Insomnia Brass Band, Freitag, 28. Mai, Olga Dudkova, Hannah Weiss, Montag., 31. Mai, 20.30 Uhr, Unterfahrt, unterfahrt.de; Salma & Pepperella, Freitag, 28. Mai, 19 Uhr, AŸA, Samstag, 29. Mai, 20 Uhr, Import Export, import-export.cc; Tonic Train, Freitag, 28. Mai, der/gelbe/klang, Samstag, 29. Mai, 20 Uhr, Schwere Reiter, schwerereiter.de