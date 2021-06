Von Jürgen Moises

Zukunft braucht Herkunft. So lautet ein berühmter Aufsatz des Philosophen Odo Marquardt, der damit meinte, dass es in einer Zeit rasanter Veränderungen Traditionen, Rituale, Erzählungen und Erinnerungen zur Kompensation braucht. Was ist aber, wenn man nur noch Herkunft hat und keine Zukunft? Etwa dann, wenn man in einem fremden Land zu Gast ist, das aber nur als Arbeiter, während man als Mensch und Freund dort nicht erwünscht ist? Wenn man im Gastland also nur "erduldet" ist, und das "ganz unverschuldet", wie es im Lied "Stell Dir einmal vor" von Ata Canani heißt. "Wie sähe dann", fragt Canani eine Zeile weiter, "wie sähe dann dein Leben aus?"

Nun, so wie das Leben von unzähligen Gastarbeitern, die in den Sechzigern und Siebzigern aus Italien, Spanien oder der Türkei nach Deutschland kamen. Der Vater von Canani, der am 8. Juni per Livestream aus den Kammerspielen zusammen mit der Münchner Band Karaba sein Debütalbum vorstellt, kam 1971 als Bauer aus der Türkei hierher. Das heißt aus der anatolischen Provinz Kahramanmaras, um in Bremerhaven als Schweißer zu arbeiten. Sein Sohn blieb zunächst in Anatolien. Erst als dieser elf ist, holt der Vater die Familie nach. Um Ata den Wechsel zu erleichtern, verspricht er ihm ein Geschenk. Ata wünscht sich eine Bağlama. Eine türkische Laute. Genau die ist auf dem Album "Warte, mein Land warte" das zentrale Instrument. Elektrisch verstärkt und durch Effekte verzerrt führt sie beim Opener "Alle Menschen dieser Erde" in das Album ein. Die Musik klingt rockig, schrammelig, orientalisch, anatolisch, ist geprägt vom Anadolu Rock, der in den Sechzigern als Mischung aus traditionellen und westlichen Klängen in der Türkei populär wurde. Der Unterschied: Ata Canani singt fünf der elf Lieder nicht auf Türkisch, sondern Deutsch. Texte über die Liebe, die Sehnsucht nach der Heimat. Und über das Leben als Gastarbeiterkind in Deutschland. Das ist auch heute noch ungewöhnlich. Anfang der Achtziger war es einzigartig.

Als er sein bis heute bekanntestes Lied "Deutsche Freunde" schreibt, ist Ata Canani 15 Jahre alt. Dazu inspiriert hat ihn das Max-Frisch-Zitat "Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen", das er auf dem Titel einer IG-Metall-Zeitschrift las. Er spielt mit der Bağlama auf Familienfeiern, irgendwann bekommen die Medien davon Wind. Er tritt bei Alfred Biolek im Fernsehen auf. Aber es ist die Zeit des Punk, der Neuen Deutschen Welle. Sein Stil ist viel zu ungewöhnlich. Und wer will schon Lieder über Gastarbeiter hören? Statt als Berufsmusiker arbeitet Canani als Radio- und Fernsehmechaniker bei einer Elektrofirma. Heute lebt er als Frührentner in Leverkusen.

Wiederentdeckt wurde Ata Canani dann vor sieben Jahren, als "Deutsche Freunde" auf dem Sampler "Songs Of Gastarbeiter" des Münchners Labels Trikont erschien. Dessen Initiatoren Bülent Kullukçu und Imran Ayata setzten sich auch für den Release des Debüts ein, das am 28. Mai beim Berliner Label Fun In The Church herauskam. Sie brachten ihn zudem mit der Münchner Krautrock-Band Karaba zusammen, mit der er in den Kammerspielen auftritt. Marja Burchard von Embryo und Jan Weissenfeldt werden ebenfalls dabei sein. Bleibt die Hoffnung, dass Ozan Ata Canani (Ozan heißt auf Türkisch "Dichter", "Sänger") nun endlich die verdiente Anerkennung bekommt. Die Zeichen dafür sehen gut aus.

Detailansicht öffnen Erste Aufmerksamkeit erregte Ata Canani in den 80ern mit Liedern über das Leben der Gastarbeiter. (Foto: Frederike Wetzels)

Ozan Ata Canani: "Warte mein Land, warte", Fun In The Church, Dienstag, 8. Juni, um 21 Uhr als Stream via www.muenchner-kammerspiele.de