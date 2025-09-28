Es ist höchste Eisenbahn, wie es so schön heißt. Und da geht es, durchschnaufen wie ein alter Dampfzug, mal nicht um die Neubesetzung der Bundesbahn-Spitze. Einmal geht es um die heraneilenden Konzerte von Die höchste Eisenbahn jener Berliner Band, die schon bei der Gründung im Jahr 2011 als deutsche Indie-Supergroup gefeiert wurde. Vor allem wegen ihrer beiden sehr unterschiedlich klingenden, aber toll harmonierenden Chef-Liedermacher Francesco Wilking (Tele) und Moritz Krämer (Songwriter, Filmemacher, Theatermusiker), aber schon auch wegen deren Begleitern Max Schröder (Tomte, Olli Schulz) und Felix Weigt (Kid Kopphausen).

Mit Album-Wundertüten wie „Schau in den Lauf, Hase“ lösten sie die hohen Erwartungen stets ein, wenn auch mit großen Wartepausen für die Fans. Nun ist Die Höchste Eisenbahn endlich mal wieder zurück, mit dem Album unter dem vielsagenden Titel „Wenn wir uns wieder sehen, schreien wir uns wieder an“, auf dem „2025 klingt, wie sich 1925 die Leute 1999 vorgestellt haben – nach Hochhäusern und fliegenden Dampfkutschen“, so steht es da. Die Tour, die sie am Montag, 6. Oktober, ins Technikum bringt (und am 10. Oktober ins Erlanger E-Werk), nennen sie „Ich komme gleich nach“-Tour.

Nachkommen, das dürfte schwierig werden für alle, die an diesem 10. Oktober etwa zur selben Zeit bei den kalifornischen Folkrockern The Counting Crows („Mr. Jones“) in der Tonhalle fest verabredet sind oder beim rosa-haarigen Rebell Lostboi Lino in der Muffathalle, wo der Liebling der Gen Z sein „erstes richtige Album“ namens „Phase“ vorstellt.

Und der Abend des 6. Oktober konkurriert freilich auch mit dem großen Triumphmarsch der Kopenhagener Band Vol.Beat in der Olympiahalle. Ob man deren als „Elvis-Hardrock“ bezeichneten Stil nun mag oder nicht, man muss dem Ex-Metaler Michael Poulsen und seinen Jungs zugestehen, dass sie als einzige nicht-amerikanische Band einen Rekord von zehn Nummer-1-Hits in den Billboard Mainstream Rock Charts innehaben.

So werden sie auch mit der neunten Platte „God Of Angels Trust“ weitermachen. Allerdings muss man sich hier nicht zerreißen, denn sie geben am Dienstag, 7. Oktober, noch ein Zusatzkonzert in der Olympiahalle, das anders als das erste auch noch nicht ausverkauft ist. Außerdem für die Vorausplaner unter den Pop-Passagieren: Jetzt kann man schon das Ticket für „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2026 buchen, wo Vol.Beat neben Iron Maidon und Linkin Park als Hauptattraktionen ins Rennen gehen. Und das Paket scheint durchaus zu ziehen, allein für Rock am Ring seien bereits 70000 Wochenend-Tickets verkauft, schreibt der Veranstalter – um den Kaufdruck ein wenig zu erhöhen.

Höchste Eisenbahn, also! Oder doch nicht. Konzertfreunde sollten lieber im Hier und Jetzt sein, was freilich ganz automatisch beim Mitsing-Konzert der Mantra-Musik-Meisterin Deva Premal im Circus Krone funktioniert (10. Oktober) und auch beim nicht weniger spirituellen Didgeridoo-Folkie Xavier Rudd (4. Oktober, Tonhalle).

Gute Freunde auf großer Fahrt: Endlich sind „Die Höchste Eisenbahn“ wieder auf Tour. (Foto: Max Smogol)

Anfang Oktober ist derart viel los in Münchens Konzerthallen und Clubs: Es locken alte Bekannte aus der weiten Welt, angefangen bei Suzanne „My Name Is Luca“ Vega in der Isarphilharmonie (4.10.), gefolgt von den Wüstenrockern Giant Sand im Strom (7.10.), den Glamrockern The Darkness (14. Oktober, Backstage) oder Soul-Pop-Legende Simply Red in der Olympiahalle (21.10.).

Sie haben im ESC-Finale in Basel für Deutschland geballert, jetzt kommen „Abor & Tynna“ auf ihrer Tour in die Muffathalle. (Foto: Dominik Friess)

Vor allem aber kommen Freunde von Musikern aus dem deutschsprachigen Raum voll zum Zug: Max Mutzke swingt mit der SWR-Bigband im Circus Krone (2.10.), The BossHoss reiten mit neuen Song-Pferden im Backstage ein (8.10.), Jacques Palminger macht das Import Export zur Hamburger Szene (14.10.), Anna Depenbusch lässt ihre Lieder vom Kaiser Quartett im Prinzregententheater veredeln (15.10.), die Österreicherin Soap&Skin entfaltet ihre hochemotionalen Pop-Dramen im Werk 7 (19.10.), Ja, Panik spielen ihren gescheiten Pop in der Therese-Giese-Halle der Kammerspiele (15.10.).

Und dann gibt es noch das Fernduell der einstigen ESC-Kandidaten: Die Mittelalter-Partygang Feuerschwanz macht das Zenith zum „Knightclub“, Abor & Tynna (die letztlich in Basel respektable 15. für Deutschland wurden) werden in der Muffathalle sicher auch ihren Hit spielen: „Baller“, was in der Gen Z-Sprache ja auch so was wie „höchste Eisenbahn“ bedeutet.