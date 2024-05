Man merkt, dass Frühling ist, der treibt die Leute wieder raus unter die Leute. Gut 20000 Besucher werden am Samstag, 11. Mai, zur Langen Nacht der Musik ausschwärmen , zu 400 Konzerten an 90 Spielstätten. Puh. Wem das zu viele Leute sind, der findet jetzt aber auch jede Menge überschaubarer Veranstaltungen mit dem Mehrwert eines Festivals.

Zum Beispiel gleich am Sonntag, 12. Mai, beim Bürgerhaus Glockenbachwerkstat. Wer da etwa nach der Langen Nacht noch nicht heimgefunden hat, kann gleich beim Straßenfest der Rockkultur-Institution weiterfeiern. Von 14 bis 22 Uhr gibt es an Müller- und Corneliusstraße Musik für alle Bedürfnisse: für Familien etwa von Café Unterzucker, für Latin-Freunde Chicha (die peruanische Cumbia) von Los Babriks und für Street-Soul-Fans von der Express Brass Band, dazu Kinderprogramm auf dem Bolzplatz und ein Fußballturnier auf dem Dachplatz. Man kann nicht mal sagen, dass man da viel bekommt fürs Geld, weil der ganze Spaß eh gratis ist.

Was läuft an Shows? : "Hänsel und Gretel" als Hip-Hop-Spektakel Die weltmeisterliche Breakdance-Gruppe Flying Steps verläuft sich in ihrem neuen Stück im virtuellen Wald. Und beim neuen Festival "Go Drag! Munich" verwandelt sich die Stadt. Von Michael Zirnstein

Quasi geschenkt sind auch die Veranstaltungen im "Stadion der Träume" beim Fat Cat. Für das meiste gibt's kostenlose Tickets im Internet, zum Beispiel für "Same Old Song" am 17. Mai. Bei diesem seltsamen Mini-Festival von Gastgeber JJ Jones wechseln sich etliche Musiker - Chöre, Bands, Instrumentalisten - eine Nacht lang ab, nur das Lied bleibt das gleiche: hier auf der hübschen Pop-up-Bühne der EM-Stadt München vor dem Fat Cat (ehemals Gasteig) passenderweise "Major Tom", die neue Torhymne der deutschen Fußball-Nationalelf.

Wo Fußball ist, sind die Sportfreunde Stiller nicht weit. Bei Münchens Pop-Tabellenführer ist die Einlassparole zu ihren Überraschungs-Spiel "You have to win Zweikampf" im Stadion der Träume: Für elf Euro kommt ihr rein. Anders als bei ihrer Feier aus Anlass der neuen Vinylpressung ihres vor 20 Jahre erschienenen Klassiker-Albums "Burli" jüngst im Backstage weiß allerdings keiner, was das Trio nun anstellen wird. Wahrscheinlich nicht mal die drei selbst, irgendwas mit Fußball sicherlich, Drummer Flo Weber wird aus seinem neuen Buch "Maradona Mío" lesen, und ansonsten: Wundertüte und "schau mer mal".

Jede Menge packt auch Markus Naegele in sein popkulturelles Füllhorn "Lost In Music". Auch bei der zweiten Ausgabe seines neuen Pop-trifft-Texte-Formats hat der Musiker und Literaturkenner viel Prominenz ins Live.Evil (auch im Fat Cat) geladen. Es lesen unter anderem Timur Vermes ("Er ist wieder da"), Claudia Kaiser ( Moulinettes, "Rocken und Hosen") und Krimi-Legende Friedrich Ani; es spielen Blues-Junggott Jesper Munk und Volksmusik-Genie Maxi Pongratz (16. Mai, 19.30 Uhr).

Detailansicht öffnen Ein Wochenende lang feiert München "Metallica": James Hetfield (l.), Robert Trujillo (M.) and Kirk Hammett (hier in New York) holen aus zum Doppelschlag im Münchner Olympiastadion. (Foto: Angela Weiss/AFP)

Rituelle Eröffnung der Münchner Pop-Freiluft-Saison ist das "Theatron Pfingst Open Air" des Jugendkulturwerks München, seit 20 Jahren umsonst und draußen direkt am Olympiasee und mit Konzerten, bei denen Indie-Fans mit den Ohren schlackern. Diesmal spielen unter anderem am 18. Mai Fuffifuchzich, Frauenstraße und Hak Baker, am 19. Mai Kavka, Hinds und Leftovers, am 20. Mai Nashi44, Sirens of Lesbos und Verifiziert.

Wer dann noch die volle Dröhnung will, der freut sich auf Metallica im Olympiastadion - und das zweimal. Die Heavy-Metal-Maestros haben zwei vollkommen verschiedene Konzerte angekündigt, mit verschiedenen Song-Listen und fast schon Rock-Festival-mäßigem Vorprogramm: Architects und Mommoth am 24. Mai, Five Finger Death Punch und Ice Nine Kills am 26. Mai. Wer seine Lieblingsband lieber im gemütlich ausufernden Rahmen feiert, der kann zum Metallica Weekend im Backstage rauschen: Vier Tage lang wird hier mit Bands, "Beerathlon" und BBQ ein internationales Fan-Treffen gefeiert (23. bis 26. Mai).