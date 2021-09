Autor und Regisseur Bonn Park, 1987 in Berlin geboren, wurde mehrfach ausgezeichnet. 2020 wäre er zum Festival „Radikal jung“ eingeladen gewesen. Jetzt zeigt er eine neue Arbeit.

Von Sabine Leucht

"Gymnasium" firmiert als High-School-Oper - und genau das kann man wohl auch erwarten: Amerikanisch wird es werden, die Charaktere nicht eben feinziseliert, sondern eher Marke Cheerleader, Nerd und "Prom Queen" - also das Mädchen, auf das alle stehen. Ihr Erfinder Bonn Park, der sein Stück im Volkstheater auch selbst inszeniert, sieht in ihnen eine Welt gespiegelt, in der die Standpunkte immer unverrückbarer und die Meinungen unterkomplexer werden.

"Fakten und Wissenschaft werden immer weniger wichtig, es zählt nur, die passende Meinung zum richtigen Zeitpunkt zu haben", sagte Park im Interview mit dem hauseigenen Magazin "Volksmund". Sein neues Stück ist noch nicht zur Lektüre freigegeben, aber zum Glück gibt es schon etliche andere, die erkennen lassen, wie er tickt. Geboren 1987, aufgewachsen zwischen Berlin, Paris und Korea, schreibt und inszeniert Park Texte, die "Die Leiden des Jungen Super Mario in 2D" oder "Das Knurren der Milchstraße" heißen. Wild und unvorhersehbar knallen in ihnen Einflüsse aus Pop- und Hochkultur aufeinander, trifft lapidar Dahingesagtes auf knallharte Analysen.

Parks "teuflische Lust am Mittelmäßigen" und die Furchtlosigkeit, mit der er sich auf unbekanntem Terrain bewegt (Stichwort: "Ahnungslosigkeit als Chance"), bringen ihm seit 2011 Preise ein. Darunter den Friedrich-Luft-Preis für seine an der Berliner Volksbühne herausgekommene Oper "Drei Milliarden Schwestern", für die ihn die Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute auch als Nachwuchsregisseur des Jahres aufs Podest hob.

Um seine absurden, meist ungemütlichen Abende zu erleben, musste man von München aus bislang mindestens bis Bamberg fahren, wo im Januar 2020 seine von Horrorelementen durchtränkte Gegenwartsanalyse "Das Deutschland" Premiere hatte, die auch beim (coronabedingt ausgefallenen) Festival "Radikal jung" zu sehen gewesen wäre. "Gymnasium", ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Komponisten Ben Roessler, der bereits für "Drei Milliarden Schwestern" die Musik schrieb und, folgt man den Hörbeispielen auf seiner Homepage, keinerlei Scheu vor einer keineswegs furchterregenden Synthese von Pop und Oper hat, ist Bonn Parks erste Arbeit in München.

Gymnasium (UA), Premiere: 17. Oktober, 19.30 Uhr