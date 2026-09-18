„Auf a Wort“, haben die Austro-Popstars STS einst gesungen. So nennt sich auch eine Cover-Band, die gerade in Bayern immer gerne gehört wird (etwa am 16. Oktober in Schwabach), weil sie unvergessliche österreichische Zeilen singt, deren Schöpfer längst verstummt sind. Bei einem Wort bleibt es im Pop ja selten. Ärzte-Musiker Farin Urlaub hat das kürzlich in einem SZ-Interview so treffend wie klischeehaft gesagt: „Ich bin glücklich, wenn ich es schaffe, in drei Minuten und mit so wenigen Worten wie möglich eine Geschichte so sparsam zu erzählen, dass sich die Hörer alles, was fehlt, in ihrem Kopf vorstellen.“

Farin Urlaub jedenfalls gibt sich – inspiriert von Kafka – Mühe beim Texten, etwa beim neuen Album „Ein Lächeln im Gesicht“, wo er sich mal durch ein üppiges Gitarrensolo vom Bild einer Frau im Supermarkt zur Schlacht von Jeanne d’Arc im Hundertjährigen Krieg treiben lässt.

Farin Urlaub geht gerne auf Reisen und erzählt jetzt bei einem Vortrag im Deutschen Theater davon. Foto: Dennis Dirksen

Romane wie sein Ärzte-Mitarbeiter Bela B. („Fun“) hat der Berliner Punk aber noch nicht veröffentlicht, nur 2015 einen Bildband über Afrika. Das hält ihn nicht davon ab, auf Vortrags-Tour zu gehen. Urlaub geht eben gern auf Reisen. Und so will er gemeinsam mit dem Podcaster und Reise-Journalisten Jochen Schliemann auch im Deutschen Theater München über seine Abenteuer zu Fuß, im Flugzeug oder auf dem Motorrad sprechen (30. September).

Urlaub ist beileibe nicht der einzige Punk und Musiker, der gerade literarisch unterwegs ist. Gut, Irvine Welsh kennen die wenigsten wirklich als den Punk-Musiker, als der er einst in London werkelte, und auch nicht als DJ oder Labelbesitzer. Aber sein berühmtestes, eine ganze Generation betörendes und verstörendes Werk, das Buch „Trainspotting“, ist auch eng mit der britischen Sex-, Drugs- und Rock’n’Roll-Kultur verbunden. Auch der Soundtrack des Films klingt noch in vielen Ohren. So dürfte es sehr musikalisch zugehen, wenn Welsh im Amerikahaus aus „Trainspotting“ von 1993 und der neuen, Fortsetzung „Men in Love“ vorliest (6. Oktober).

Interview mit Irvine Welsh : „Alle sind so vorsichtig geworden“ Der Schriftsteller Irvine Welsh hat eine Fortsetzung seines Subkultur-Klassikers „Trainspotting“ geschrieben. Ein Gespräch über schlechte Vorbilder, Drogen und Dosierungsfragen im Alter. SZ Plus Interview von Martin Wittmann ...

Pop und Literatur beflügeln sich gegenseitig, das hat vor zehn Jahren endlich auch das Nobel-Komitee erkannt und Bob Dylan ausgezeichnet. Am 15. November kommt der große Grantler in die Olympiahalle. Immerhin für den Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis hat es für den ebenfalls gerne grantelnden, aber genauso oft schwärmenden Sven Regener gereicht. Der ist längst nicht mehr nur als Sänger von Element of Crime bekannt, sondern hat mit seinen Herr-Lehmann-Romanen auch einen literarischen Berlin-Kosmos von der Komplexität des Star-Wars-Universums geschaffen.

Der neueste Band über die Bruderliebe zwischen „Frankie und Freddie“ erzählt im melancholisch-schnoddrigen Regener-Dialog-Kungfu von Dingen, die es nur in Berlin 1980 gab, von Durchsteckschlössern und Geisterbahnhöfen etwa. Er ist aber auch sehr musikalisch, wenn etwa ein Saxofon-Orchester sich auf dem später tragisch bekannt gewordenen Breitscheidplatz in einen Glühweinrausch dudelt (Lesung am 17. November, Alte Kongresshalle).

„Stark!“ ist eines der Lieblingswörter von Sven Regener, auf der Pop-Bühne wie im Roman. Foto: Christophe Gateau/dpa

Feine Sprachspiele waren schon immer die Stärke von Nina Sonnenberg als Rapperin Fiva. Nun hat die Münchner Musikerin und Moderatorin ihren ersten Roman geschrieben: „Das Herz, ein Wolf“ führt in ein Aufwachsen in den Achtzigerjahren zurück. Sie liest am 30. September im Volkstheater. Dort sind auch zwei weitere Musiker mit ihren Romanen zu Gast: Der eine ist ein Routinier, der längst mehr schreibt, als er querflötet: Heinz Strunk seziert eine grässlich endende Ehe in „Memories of Heidelberg“ (15. März, Volkstheater). Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow bringt seine klugen Gedanken zwar oft in Essays zu Papier („Aus dem Dachsbau“, „Ich tauche auf“), an einen Roman hat er sich bisher aber nie gewagt. In „Detektive“ nun fasst er einige seiner smarten Kunstkritiken zusammen, lesens- und mit sonorer Stimme vorgetragen hörenswert ist es aber allemal (17. Januar, Volkstheater).

Andere Autoren-Musiker sind derzeit eher mit ihren Liedern unterwegs: Flo Weber, der wunderbare Romane wie „Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken“ ebenso schreiben kann wie ein Maradona-Büchlein, ist mit seinen Sportfreunden Stiller immer noch auf „30 wunderbaren Jahren“-Tour (13. Oktober, Augsburg), die ins nächste Jahr verlängert wurde. Und Hannes Ringlstetter (aktuelles biografisches Buch „Ein Steinpilz für die Ewigkeit: Mein Abschied vom Vater“) bereitet sich gerade mit Solo-Konzerten etwa im Münchner Lustspielhaus auf die Veröffentlichung seines neuen Albums „Bellavista“ (23. Oktober) vor, das er 2027 groß mit Band auf Tournee vorstellen wird.

Die Geschichte von Maria Aljochina und ihren Mitstreiterinnen von Pussy Riot ist immer erschütternd, auch weil sie schon so quälend lang andauert: In ihren Büchern „Riot Days“ und „Political Girl“ erzählt sie von der Unterdrückung in Russland. Die klagt sie mit ihrer Punk-Guerilla-Gruppe auch in den Konzerten an, die wiederum lyrische Aufschreie sind. „Stühle raus aus dem Schauspielhaus: Punk, Performance und Protest!“ heißt es also am 26. September wieder in den Kammerspielen.