In ihrem Song „Orbit“ auf ihrem Debütalbum „Supersize“ singt Shirin David : „Ich will die Welt, was sie auch kostet“. Und wie es aussieht, ist die Sängerin auf einem guten Weg. Die erfolgreichste deutsche Künstlerin ist David dank Hits wie „Bauch, Beine, Po“ schon mal. Dass ihr neues Album „Schlau aber blond“ auf Platz eins landet, war da so gut wie sicher. Neu ist: Es gibt weniger Hip-Hop, alles klingt poppiger, fluffiger. Und die Texte? Hm, da dürfen sich die Fans wieder mal streiten, was da ernst und was ironisch gemeint ist und wie feministisch Sätze wie „Ich liebe Barbies, die pöbeln“ wirklich sind. Wer Lust auf ein Workout mit der schlauen Blondine hat: Am 7. April tritt sie in der Olympiahalle auf.

Gelernt hat Shirin David übrigens klassisch Klavier, Geige und Oboe. Jetzt macht sie Pop. Das Jewish Chamber Orchestra Munich macht es nun ähnlich und spielt am 1. April in den Kammerspielen statt Klassik „Jewish Pop“. Das heißt: Songs von jüdischen Künstlern wie Pink, Neil Diamond, Kinky Friedmann oder Amy Winehouse. Aber experimentierfreudig war das Orchester um den Dirigenten Daniel Grossmann ja schon immer, von der Wiederentdeckung jüdischer Komponisten wie Mieczysław Weinberg bis hin zur Stummfilmmusik. Und nun sind sie also in der Pop-Vorschau für den April gelandet.

Was gibt es da noch? Ditty zum Beispiel. Das ist eine in Neu-Delhi geborene und in Berlin lebende Musikerin, die wie Shirin David ebenfalls auf Protest aus ist. Aber nicht in Form einer schillernden Nabelschau, sondern als engagierte Klima-Aktivistin. Ditty schreibt poetische Lieder, in deren Texten sie über die Natur singt und deren Zerstörung anprangert. Am 3. April macht sie das im Heppel & Ettlich. Und zwar begleitet von Andi Haberl, dem Schlagzeuger von The Notwist.

Womit wir bei hiesigen Musikern sind: Ebenfalls am 3. April tritt Möbelkröger alias Michael Kröger im Import Export auf. Den kennt mancher vielleicht von Bands wie The Ruby Sea und Goya Royal, die alle für feine Indiepop-Sounds stehen. Das Möbelkröger-Album „Sender Empfänger“ hat er nun komplett solo eingespielt und komplett „elektrisch“. Das heißt mit E-Gitarre, E-Drums und Samples, unter anderem von der eigenen „Espressomaschine im Entkalkungsmodus mit 167 bpm“. Live präsentiert er das aber nicht im Solo-Modus, sondern mit dreiköpfiger Band.

Roughe Latin-Vibes, lässig präsentiert: Tito Larriva kommt ins Backstage. (Foto: Lolita Carroll Larriva/Mike Manewitz)

Ein Sprung nach Augsburg und zu den Folk-Rockern The Seer. Die sind mit 35 Jahren dort eine der dienstältesten Bands. Ende der Neunziger schien die Truppe um die Brüder Jürgen und Peter Seipt auf dem großen Sprung. Dafür hat es trotz guter Alben aber nicht gereicht. In München sind sie am 4. April im Live/Evil zu erleben. Ebenfalls dort startet am 9. April mit Studio Paradiso eine neue Musik-Talkshow, hinter der Florian Paul mit seiner Kapelle der letzten Hoffnung steht. Eingeladen sind für den Talk Maeckes und Jovana Reisinger und für die musikalische Begleitung Malva.

Wer jetzt denkt „Nicht soviel reden!“, dem sei das Konzert von Tito & Tarantula am 6. April im Backstage empfohlen. Das neue Album der durch Filme wie „From Dusk Till Dawn“ bekannt gewordenen Truppe um den mittlerweile 71-jährigen Tito Larriva heißt „!Brincamos!“. Was sich mit „Springen wir!“ übersetzen lässt. Geboten werden Bluesrock, Punk und roughe Latin-Vibes. Nichts Neues, aber sehr lässig, das Ganze. Bei Songs wie „Red Shoes“ schwingt zudem der Geist des allseits vermissten David Bowie mit.