Was läuft im Pop in München?Ein Maskenball mit Voodoo Jürgens

Grün ist die Farbe des Mais. „Im Mai sind alle Blätter grün, im Mai sind alle Kater kühn“, so dichtete vor mehr als 100 Jahren Otto Julius Bierbaum, den man auch unter seinen Pseudonymen Simplicissimus oder Martin Möbius kennt. Wobei Martin Möbius auch der echte Name eines zur selben Zeit lebenden Botanikers war. Zufall? Jedenfalls hat Bierbaum, der auch tolle Chansons schrieb und das Kabarett („Die elf Scharfrichter“) aufmischte, mit dem „Maikaterlied“ aus der Sammlung „Irrgarten der Liebe“ die Frühlingsfarbe Grün in München zum Pop -Kulturgut erhoben.

Ansonsten bedient man sich hierzulande bei Hit-Gewächsen gern der Pflanzhilfe aus Österreich. Zum Beispiel bei Johannes Sumpich. Den Namen kennen nicht viele. Vielleicht nicht mal sein Alias Josh., unter dem er jetzt zwei Solo-Konzerte im Saal X des Gasteig HP8-spielt (18. und 19. Mai). Ganz sicher kennt man seinen Hit „Cordula Grün“. In dem gräbt der Protagonist an eine Femme fatale ran, was ihn 2018 zur großen Mitgröl- und Abschleppnummer auf der Münchner Wiesn machte. Dabei war Josh nie wirklich einer für den ZDF-Fernsehgarten. Er hat Jazz am Vienna Konservatorium studiert und verehrt Element of Crime, und das führt bei ihm immer wieder zu smarten, swingenden Chansons wie etwa „Expresso & Tschianti“. Die Texte strotzen vor Wiener Schmäh, der sich bei Josh recht frohgemut und selbstironisch gibt, wie in der Reggae-Nummer „Martina“: „Oh, Martina, du bist zam mit einem Wiener, das heißt für dich Martina, die Sonne scheint nur hin und wieder.“

Was läuft an Shows in München? : Wenn Hippies Zirkus machen Der „Cirque du Fleur“ feiert Weltpremiere im Werksviertel mit einem vom Woodstock-Spirit durchdrungenen Programm. Wer selber Artist werden möchte, ist im Pepe-Dom bestens aufgehoben, der nun im Ostpark bleiben darf. Von Michael Zirnstein ...

Auf der anderen Seite des Wiener Humors und des Grünspektrums (so eher im Moder- und Fäulnisbereich) findet sich Voodoo Jürgens. Der stammt aus der Gartenstadt Tulln (bekannt für seine Ganzjahresausstellung mit 70 Schaugärten) und war einst als Friedhofsgärtner für Grabbepflanzungen zuständig, was zwangsläufig zu seinem großen Hit „Heite grob ma Tote aus“ und Weltruhm in Wien und weit darüber hinaus führte. Eine Schau, der Bursche, der das Wiener Lied der kleinen Leute neu zum Blühen brachte.

„Wer singt dann Lieder für Dich?“ lautet der Titel der Solo-Tour von Josh. Philipp Hirtenlehner

Mit seiner Band Ansa Panier und dem neuen Album „Gschnas“ ist er jetzt ein wenig anders unterwegs (23. Mai, Alte Kongresshalle). Er habe sich zwar seinen „räudigen Charme“ bewahrt, aber dem Morbiden setzt er jetzt eine von sanfter Elektronik flankierte Lebenslust entgegen. Ein „Gschnas“ ist in Wien so etwas wie ein Maskenball – für Voodoo Jürgens ein „Sehnsuchtsort in einer Welt, die eh recht düster ist“, etwas Trubel in der Traurigkeit.

Auch sehr erdverbundener, immergrüner Folk kommt bekanntlich aus Österreich. Am erfolgreichsten bestellten Die Seer diesen Acker. 14 Nummer-eins-Alben mit Hits wie „Wilds Wossa“ lieferten sie 30 Jahre lang bis zur Auflösung 2024. Seit 2025 macht Sängerin Sabine Holzinger, die Fans als Sassy kennen, solo weiter. In ihrem ersten Solo-Album grünt die Hoffnung, die der Fans stirbt zuletzt, wenn Sassy nun solo Hit von Die Seer am Leben hält sowie eigene Stücke, „Welthits und Austropop-Klassiker“ von „Nashville bis ins Salzkammergut“ in die Alte Kongresshalle in München bringt (22. Mai).

Mit seinem neuen Platte „The Weight of The Woods“ kommt Dermot Kennedy nach München. Silken Weinberg

Grün ist freilich auch die Pop-Farbe Irlands. Auf der grünen Insel wuchs Dermot Kennedy auf, von Dublins Straßen und kleinen Clubs aus eroberte er bald die Welt, spielte im Madison Square Garden und in den Londoner O2-Arena. In München singt er noch vergleichsweise klein im Zenith (23. Mai). Dort sind erdverbunden rockende Songs zu hören wie „I’ve told the trees everything“.

Ein bisschen Grün bringen auch deutsche Künstler nach München. Da ist etwa Götz Alsmann, der zwar stets in gedecktem Zwirn gekleidet ist, aber der Musikprofessor bringt nicht nur die SWR Big Band mit ins Prinzregententheater, sondern auch Swing-Klassiker der Fünfziger und Sechziger – also Evergreens (21. Mai).

Grüner wird’s nicht. Oder eben doch, nämlich bei Greeen. Der Mannheimer nennt sich auch „Der Grüne“. Er nennt sich auch Grinch Hill, aber dann malt er sich schwarz an und singt sehr düstere Nummern. Normalerweise ist Greeene (bürgerlich Pasquale Valentin Denefleh) aber ein rechter Wonneproppen und verbreitet auf Alben wie „Glückskind“ zwischen Deutsch-Pop, Reggae und Hip-Hop Lebenslust pur. Auch wenn es ums Leben auf der Straße geht, Hits wie übers Dschugelkind „Mogli“, den Edelstein „Smaragd“, den Urwald-Staat „Panama“ oder die allseits beliebte „Pusteblume“ starten eine grüne Welle.