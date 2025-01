Es ist ja nicht so, als würde es in dieser Stadt an Konzerten, Performances, Lesungen oder DJ-Sets mangeln. Ein Format, das all dies in einem kleinen Rahmen auf experimentelle Weise zusammenführt, ist hingegen durchaus von einem gewissen Seltenheitswert. Umso schöner also, dass Mira Manns Avant-Pop-Reihe „Intimacy Quarterly“ im Werkraum der Kammerspiele eine neue Heimat gefunden hat. Fließt in Manns „Konzertserie für eigenständige und kraftvolle Positionen der gegenwärtigen experimentellen Popmusik“ doch tatsächlich alles zusammen, was die gebürtige Münchnerin selbst künstlerisch umtreibt.