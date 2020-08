Von Dirk Wagner

Als die in München gegründete Band Freiwillige Selbstkontrolle im Mai und Juni 1980 ihr erstes Demo-Tape mit einem Tonbandgerät im WG-Zimmer ihres Gitarristen Justin Hoffmann aufgenommen hatte, ahnte wohl keiner der Beteiligten, dass sie 40 Jahre später von ihren Fans im Olympiastadion gefeiert würden. Damals hatten sie ja nicht einmal geahnt, dass der Hamburger Labelbetreiber Alfred Hilsberg das ihm zugeschickte Demo-Tape gleich als Single veröffentlichen würde, statt die Band für eine bessere Aufnahme noch einmal ins Tonstudio zu schicken. Und nun stehen alle Gründungsmitglieder plus der später dazu gekommene Drummer in der Nordkurve des Stadions auf der wahrscheinlich höchsten Bühne ihrer Bandkarriere und blicken auf 1000 aufgereihte Stühle, auf denen Corona-bedingt aber nur maximal 400 Zuschauer mit entsprechendem Abstand sitzen dürfen. "Eine besondere Aufstellung" nennt das Thomas Meinecke, der Sänger, Multiinstrumentalist und Conférencier der Band, und korrigiert sofort: "Aufsitzung".

Denn schließlich sollen die zugelassenen Zuschauer das Konzert ja auf ihren zugewiesenen Sitzplätzen verweilend nicht gar zu teilnehmend beobachten, wenn etwa der Gitarrist Wilfried Petzi "Im Rhythmus der Zeit" von der 1981 erschienenen zweiten F.S.K.-Platte "Teilnehmende Beobachtung" singt. Erinnerte die Studioaufnahme noch an Bryan Ferrys Erzählstil im Roxy Music-Song "In Every Dream Home A Heartache", wird die Live-Umsetzung von Anfang an von Carl Oesterhelts Schlagzeug angetrieben, sowie von rhythmischen Klangfetzen aus mähenden Lämmern und muhenden Kühen, die Meinecke über zusätzliche elektronische Drum-Pads hinzufügt. So habe F.S.K. es auch im November 2004 einen Tag vor der Beerdigung der britischen Radio-DJ-Legende John Peel in dessen post mortem produzierter letzter John-Peel-Session für die BBC gespielt, sagt Meinecke. Tatsächlich war übrigens außer der Avantgarde-Rockband The Fall kein Musiker so häufig zu Gast in Peels Radio-Show wie F.S.K. Und das, obwohl die Münchner den britischen Humor ihres Gastgebers auch mal mit einer Session, die nur aus Beatles-Cover bestanden hatte, durchaus überstrapaziert haben könnten.

Weil die eigene Karriere nun aber so oft in jene legendäre Radioshow führte, geht Meinecke in seiner Konzert-Moderation wahrscheinlich auch zu Recht davon aus, dass die anwesenden Zuschauer ohnehin wissen, von wem die Rede ist, wenn er nur Peels Namen nennt. Ebenso wie die meisten Anwesenden auch den heuer verstorbenen Musikerkollegen Bernd Hartwich kennen dürften, dem Meinecke an diesem Sommerabend den F.S.K.-Klassiker "Flagge verbrennen (Regierung ertränken)" widmet. Bis hin zum Schallplattenladen Optimal, von dem während des Konzerts auch die Rede ist, scheinen sich alle Anwesenden in ein und derselben Szene zu bewegen. Das hätte der Jubiläumsfeier der Band wahrscheinlich auch eine betont private Atmosphäre verleihen können, wäre da nicht jene gigantische Lightshow gewesen, die aus der Freiwilligen Selbstkontrolle eine richtige Stadionband macht. Allerdings eine, die sich immer noch selbst zu kontrollieren weiß und darum auch mit einer eigenen Begeisterung für verschiedene Musikstile überzeugt, statt mit Trends einem Stadion-Publikum gefallen zu wollen.

Weil alle Mitglieder auch ohne die Band kreativ sind, ist dieses Konzert ohnehin mehr die Zusammenkunft von fünf Künstlern, die schon lange nicht mehr in derselben Stadt wohnen. Abgesehen von einem jüngeren Live-Mitschnitt ist das letzte Album der Band bereits vor acht Jahren erschienen. Die damalige Tournee scheint darum auch die Vorlage für die heutige Setliste zu liefern. Wenn die Bassistin Michaela Melián allerdings gleich zu Beginn des Sets in "Fragen der Philosophie" singt: "Was sollen wir machen? Was dürfen wir hoffen? Wohin dreht sich diese Welt?", scheint auch dieses Frühwerk der Band auf die aktuelle Corona-Situation zu reagieren.