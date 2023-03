Von Sandra Langmann

So viel Kitsch muss sein. Das dritte Album, veröffentlicht am 3.3.2023. Wenn man die Chance dazu hat, why not? Der Start der "Böse Geister"-Tour am 13.3. sei Zufall, im Gegensatz zum Standort. "Wir spielen gerne in München und mögen auch die Location sehr, was für einen guten Tourauftakt natürlich essentiell ist", sagen Yukno. Von Österreich haben es die zwei Brüder auch nicht weit und bringen eine Mischung aus 90s Rave, Austropop und UK Garage in die Kranhalle.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Yukno ist das jüngste gemeinsame Projekt der Geschwister Georg und Niko Nöhrer, das 2015 entstand. Die Idee dahinter: "Alternative elektronische Popmusik mit deutschen Texten zu schaffen, ohne dabei auf generische Textmotive zurückzugreifen oder die Tanzbarkeit zu verlieren." Das war Yukno vor allem bei ihrem neuen Album Alles Ist Vergangenheit wichtig. Obwohl die Texte melancholisch bis teils düster daherkommen, kommt vermehrt Electro zum Einsatz - um sich diffus im Nebel tanzend auf klebrigen Club-Boden wiederzufinden. "Einen Bruch zwischen Melancholie und Euphorie, den wir mit unserer Musik erzielen wollen."

Yukno, Mo., 13.03.2023, 20 Uhr Kranhalle/Feierwerk, Hansastraße 39-41, 81373 München